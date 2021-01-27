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Karamollaoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut’u kabul etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut’u makamında kabul etti.
GÜNDEM 27.01.2021, 16:07
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut’u kabul etti.
Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu’na, Dış İlişkilerden Sorumlu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ve Özel Kalem Müdürü Salih Akyüz eşlik etti.
Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu’na, Dış İlişkilerden Sorumlu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ve Özel Kalem Müdürü Salih Akyüz eşlik etti.
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