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Karamollaoğlu 20 Ocak Katliamı şehitlerini Azerbaycan Türkçesi ile andı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 20 Ocak Katliamının yıl dönümünü yayımladığı Türkçe ve Azerice mesajlarla andı.
GÜNDEM 20.01.2021, 14:52
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Azerbaycan'da, 1990'da Sovyetler Birliği ordusunun sivilleri katlettiği "20 Ocak Katliamı"nın acısı geçen 31 yıla rağmen hafızalarda tazeliğini koruyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katliamın yıl dönümünde yayınladığı mesajında hayatını kaybedenlerini Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi ile andı.
Karamollaoğlu'nun sosyal medya platformu Twitter hesabından yayınladığı Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi mesajı şöyle:
Sovet İttifaqı'nın qoşun hissələri tərəfindən Bakı'da törədilmiş və insanlıq tarixinə qara ləkə olaraq düşən 20 Yanvar Faciəsi'nin il dönümündə, bu faciədə həyatını itirən Azərbaycanlı qardaşlarımıza Allah'dan rəhmət diləyir, əziz xatirələrini hörmətlə yad edirəm.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 20, 2021
Sovet İttifaqı'nın qoşun hissələri tərəfindən Bakı'da törədilmiş və insanlıq tarixinə qara ləkə olaraq düşən 20 Yanvar Faciəsi'nin il dönümündə, bu faciədə həyatını itirən Azərbaycanlı qardaşlarımıza Allah'dan rəhmət diləyir, əziz xatirələrini hörmətlə yad edirəm.
Sovyetlerin Bakü’de gerçekleştirmiş olduğu ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen #20Yanvar Katliamı'nın yıl dönümünde, bu katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ile anıyorum.
Sovet İttifaqı'nın qoşun hissələri tərəfindən Bakı'da törədilmiş və insanlıq tarixinə qara ləkə olaraq düşən 20 Yanvar Faciəsi'nin il dönümündə, bu faciədə həyatını itirən Azərbaycanlı qardaşlarımıza Allah'dan rəhmət diləyir, əziz xatirələrini hörmətlə yad edirəm. pushfn('ads'); — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 20, 2021
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katliamın yıl dönümünde yayınladığı mesajında hayatını kaybedenlerini Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi ile andı.
Karamollaoğlu'nun sosyal medya platformu Twitter hesabından yayınladığı Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi mesajı şöyle:
Sovet İttifaqı'nın qoşun hissələri tərəfindən Bakı'da törədilmiş və insanlıq tarixinə qara ləkə olaraq düşən 20 Yanvar Faciəsi'nin il dönümündə, bu faciədə həyatını itirən Azərbaycanlı qardaşlarımıza Allah'dan rəhmət diləyir, əziz xatirələrini hörmətlə yad edirəm.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 20, 2021
Sovet İttifaqı'nın qoşun hissələri tərəfindən Bakı'da törədilmiş və insanlıq tarixinə qara ləkə olaraq düşən 20 Yanvar Faciəsi'nin il dönümündə, bu faciədə həyatını itirən Azərbaycanlı qardaşlarımıza Allah'dan rəhmət diləyir, əziz xatirələrini hörmətlə yad edirəm.
Sovyetlerin Bakü’de gerçekleştirmiş olduğu ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen #20Yanvar Katliamı'nın yıl dönümünde, bu katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ile anıyorum.
Sovet İttifaqı'nın qoşun hissələri tərəfindən Bakı'da törədilmiş və insanlıq tarixinə qara ləkə olaraq düşən 20 Yanvar Faciəsi'nin il dönümündə, bu faciədə həyatını itirən Azərbaycanlı qardaşlarımıza Allah'dan rəhmət diləyir, əziz xatirələrini hörmətlə yad edirəm. pushfn('ads'); — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 20, 2021
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