Karagümrük Erzurumspor'a fark attı

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, BB Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti.

Ligin iki yeni takımının İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmasını evsahibi ekip 5-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 11 ve 45+4'te Badou Ndiaye, 28'de Lucas Biglia (penaltı), 71'de Alassane Ndao, 90+1'de Erik Sabo kaydetti.

Bu galibiyetle Fatih Karagümrük, puanını 11’e yükseltti. BB Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.

