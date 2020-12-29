Karaduman'dan Erdoğan'ı etiketledi: Veto etmesini bekliyoruz

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu. Karaduman, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek, “Ülkemizin egemenlik haklarını BM’ye devreden BM dayatması ve ev ödevi olarak meclisten geçen kanun teklifini Sayın Cumhurbaşkanının veto etmesini bekliyoruz. Biz bize yeterdik. Dünya 5’ten büyüktü.” ifadelerini paylaştı. Saadet Partili Karaduman, geçtiğimiz günlerde söz konusu düzenlemeyle “terörü finanse etmek” bahanesiyle Türkiye’nin her türlü yaptırıma açık hale geleceğini belirterek, “Bu teklif, Aselsan, Baykar, Roketsan ve TUSAŞ’ın çalışmalarının kısıtlanacağı, hatta tamamen durdurulabileceği bir zemin hazırlamaktadır. Şimdi siz ‘Aselsan, Baykar, Roketsan’ın kitle imha silahı ile ne işi olur’ diyeceksiniz. O halde bunu bize değil, günü geldiğinde Güvenlik Konseyi’ne anlatırsınız. Aslında bu düzenleme ile Güvenlik Konseyi size şunu soruyor: Dünya 5’ten büyük mü, yoksa küçük mü? Bunun hesabını verin diyor. Bu kanun teklifinin yasalaşması ile dünyanın 5’ten küçük olduğunu kabul etmiş olacaksınız. Milletimizin ve insanlığın menfaati doğrultusunda olmayan bu kanun teklifi asla kabul edilemez. Ülkenize hizmet etmeye yemin ettiyseniz ki bu kürsüden ettiniz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin.” çağrısında bulunmuştu.

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