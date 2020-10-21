Karaduman'dan CHP'li danışmana tepki! "Cahil cesaretini kınıyorum"
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Musab bin Umeyr'e iftira atarak saygısız sözler sarf eden CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya tepki gösterdi
GÜNDEM 21.10.2020, 07:21
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Peygamberimizin sahabelerinden Musab bin Umeyr'e yönelik iftira atarak saygısız sözler sarf eden CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya tepki gösterdi.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada yağpılan saygısızlığı kınayan Karaduman, yapılan saygısızlığı cahil cesareti olarak görerek "Cehalet ve cesaret ortaklığıyla ortaya çıkan bu paylaşımı en şiddetli şekilde kınıyorum. Yazıklar olsun!" paylaşımı yaptı.
Cehalet ve cesaret ortaklığıyla ortaya çıkan bu paylaşımı en şiddetli şekilde kınıyorum. Yazıklar olsun ! pic.twitter.com/lkqbnWwD7V
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) October 20, 2020
Cehalet ve cesaret ortaklığıyla ortaya çıkan bu paylaşımı en şiddetli şekilde kınıyorum. Yazıklar olsun ! pic.twitter.com/lkqbnWwD7V — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) October 20, 2020
Twitter hesabından yaptığı açıklamada yağpılan saygısızlığı kınayan Karaduman, yapılan saygısızlığı cahil cesareti olarak görerek "Cehalet ve cesaret ortaklığıyla ortaya çıkan bu paylaşımı en şiddetli şekilde kınıyorum. Yazıklar olsun!" paylaşımı yaptı.
Cehalet ve cesaret ortaklığıyla ortaya çıkan bu paylaşımı en şiddetli şekilde kınıyorum. Yazıklar olsun ! pic.twitter.com/lkqbnWwD7V
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) October 20, 2020
Cehalet ve cesaret ortaklığıyla ortaya çıkan bu paylaşımı en şiddetli şekilde kınıyorum. Yazıklar olsun ! pic.twitter.com/lkqbnWwD7V — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) October 20, 2020
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