Karaduman'dan CHP'li danışmana tepki!

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Peygamberimizin sahabelerinden Musab bin Umeyr'e yönelik iftira atarak saygısız sözler sarf eden CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada yağpılan saygısızlığı kınayan Karaduman, yapılan saygısızlığı cahil cesareti olarak görerek "Cehalet ve cesaret ortaklığıyla ortaya çıkan bu paylaşımı en şiddetli şekilde kınıyorum. Yazıklar olsun!" paylaşımı yaptı.

Cehalet ve cesaret ortaklığıyla ortaya çıkan bu paylaşımı en şiddetli şekilde kınıyorum. Yazıklar olsun ! pic.twitter.com/lkqbnWwD7V

— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) October 20, 2020



Cehalet ve cesaret ortaklığıyla ortaya çıkan bu paylaşımı en şiddetli şekilde kınıyorum. Yazıklar olsun ! pic.twitter.com/lkqbnWwD7V — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) October 20, 2020

