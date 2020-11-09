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Karaduman'dan Albayrak'a istifa tepkisi! "Onu bile berbat ettiniz"
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası hakkında açıklama yaptı.
GÜNDEM 09.11.2020, 03:05
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa açıklaması yapmasına dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Berat Albayrak'ın istifasının ardından Twitter'dan açıklama yapan Karaduman, şu paylaşımı yaptı:
''Liyakat sahibi olmayanın istifası da yapamadığı iş gibidir. Son görev istifa idi onu bile elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bu başarı da sizin.”
Liyakat sahibi olmayanın istifası da yapamadığı iş gibidir. Son görev istifa idi onu bile elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bu başarı da sizin.
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) November 8, 2020
Liyakat sahibi olmayanın istifası da yapamadığı iş gibidir. Son görev istifa idi onu bile elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bu başarı da sizin. — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) November 8, 2020
Berat Albayrak'ın istifasının ardından Twitter'dan açıklama yapan Karaduman, şu paylaşımı yaptı:
''Liyakat sahibi olmayanın istifası da yapamadığı iş gibidir. Son görev istifa idi onu bile elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bu başarı da sizin.”
Liyakat sahibi olmayanın istifası da yapamadığı iş gibidir. Son görev istifa idi onu bile elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bu başarı da sizin.
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) November 8, 2020
Liyakat sahibi olmayanın istifası da yapamadığı iş gibidir. Son görev istifa idi onu bile elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bu başarı da sizin. — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) November 8, 2020
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