Karaduman: Popülist yatırımlarla yol alınamaz!

Millet Bahçesinde oturmanın insanların işsizlik sorununa ve ekonomik darboğazına çare olmayacağını söyleyen Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Konya’ya 52 milyon liraya mal olacak Millet Bahçesi yapılacak. Şehrin önceliği bu değil” dedi

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı binasında bir basın toplantısı düzenledi. Ülke ve Konya gündeminin değerlendirildiği toplantıya Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam ve bazı il başkan yardımcıları katıldı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 6 ayı aşkın bir süredir Türkiye’nin pandemiyi yaşadığını dile getirdi. Turizm sektörünün yara almaması adına önlem ve tedbirlerin rafa kaldırıldığını ifade eden Karaduman, “İktidar, bilin adamlarına değil, işadamlarına kulak kabarttılar. Vaka sayıları artık kontrol edilemez bir hale geldi. Mızrak artık çuvala sığmıyor. İktidarın artık vaka sayılarını gizlememesi gerekir. 2017 yılında 313 kişi, 2018’de 382, 2019’da 398 kişi, 2020 yılında da Konya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 882’ye ulaştı. Doğrular kabul edilmediği müddetçe vatandaş yetkililerin söylemlerine inanmayacaktır. Bugün insanlar en yakınlarının ölüm haberini alıyor. Açıklanan veriler, artık vatandaş tarafından kabul görmüyor. İnsanlar, açıklanan günlük vaka sayılarına artık inanmıyor. Önlem ve tedbirler alınmadı, vaka ve ölüm sayıları da arttı. İktidarın bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerekir. Konya’da ambulansların hastalara yetişemediği haberlerini alıyoruz. Konya’da yoğun bakım yatak sayısı artırılmalı. Yerel yönetimler telkinlerin ötesine geçmeli. Çalışma saatlerinde muhakkak düzenlemeye gidilmeli. Toplu taşımadaki yoğunlukların azaltılması gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin taban fiyatına göre ekmeklik buğday bin 650 TL, makarnalık buğday bin 800 açıklandı” diyen Karaduman, şunları kaydetti: “Makarnalık buğday ithalatı yaptık. Yabancı üreticiye bin 524 lira verip, makarnalık buğday ithal ettik. Bu anlayışla ekonomi düzlüğe çıkartılamaz. Konya çiftçisi zor durumda. 18 yılda çoğu üründe ithalat arttı. Bu hem çiftçimize hem de ülke ekonomisine ciddi bir darbedir. Tarım, milli güvenlik meselesidir. Tarımda dışa bağımlı bir ülke, dış politikada asla başarılı olamaz. İthalatı değil, üretimi artırmalıyız. Sürdürülebilir bir tarım politikasına ihtiyacımız var. Çiftçiden vergi alınmaması gerekir. Gübre, mazot ve ilaç gibi girdi maliyetlerinin de düşürülmesi gerekiyor. Desteklemelerin zamanında verilmesi gerekir. Buğday tohum ekimi dönemindeyiz. Tohum fiyatları çok afaki bir artış içinde. Çiftçilerden bu konu ile ilgili şikâyetler alıyoruz.”



Eski stadyum alanına yapılacak olan ve TOKİ’nin üstlendiği Millet Bahçesi projesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karaduman, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Millet Bahçesi, 52 milyon liraya mal olacak. Biz, Saadet Partisi olarak kesinlikle Millet Bahçesi’nin yapılmasını eleştirmiyoruz. Bizim eleştirdiğimiz nokta vatandaşın önceliğinin dikkate alınmaması. Millet Bahçesi açarken, fabrikaları özelleştiriyorsunuz, istihdam alanlarını küçültüyorsunuz. Konya, bu şekilde nasıl yaşanabilir bir halde olacak? Esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Birçok esnaf iflasın eşiğine geldi. Biz ne yapıyoruz? Millet Bahçesi projesi yürütüyoruz. Millet Bahçesi’nde oturan insanlar, gelecek kaygısı çekiyorsa, kirasını ve faturalarını nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor ve kaygılanıyorsa bu proje beyhude olmanın ötesine geçemez. 52 milyona bahçe yapmak yerine, o para Ar-Ge çalışmalarına ayrılsaydı, Konya’nın binlerce gencine iş bulabilecek bir altyapı oluşturulurdu. Bizim her işimiz böyle. Yatırımların plansız olması ayrı bir garabet. Millet Bahçesi gibi projeler değil de ekonomik problemleri giderecek yatırımların yapılması gerekir. İnsanların önceliği bugün çok farklı. Gençlerimiz atama bekliyor. Popülist yatırımlarla ne kadar yol alınabilecek?”

RECEP TURAN / KONYA

