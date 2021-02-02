Karaduman: Milli Görüş, yolda havlu atmayan bir topluluktur

Saadet Partisi Konya İl Kadın Kolları Ocak ayı Divan Toplantısı, Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman’ın katılımlarıyla, il binasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Karaduman, “51 yıllık hak davada bugün yeniden ilk günkü gibi dimdik ayaktayız. I. Yalta Konferansını batıl yaptı, II. Yalta Konferansını hak mensubu bizler yapacağız inşallah. Bugün, Emperyalizmi 3 grup içerisinde değerlendirebiliriz. Bunlar, Silahlı Emperyalizm, İktisadi Emperyalizm ve Kültürel Emperyalizmdir. Bunların tamamının karşısında ise Milli Görüş vardır. Tarihteki kanlı süreçleri incelediğimiz zaman haçlı seferleri gerçekleştirilmiş ve Selahaddin Eyyubi tarafından durdurulmuş, Moğol istilası gerçekleştirilmiş ve müslüman coğrafya bir araya gelerek Osmanlı Devleti’nin varlığıyla sonlandırmıştır. 1897’de Siyonizm kurularak I. Yalta Konferansından sonra Osmanlı bölünmüş ve Milli Görüş’le birlikte onların Siyonizm’in planları ertelenmiştir. Ve yine Milli Görüşçülerin gayretiyle Siyonizm de yıkılacaktır.” dedi.



Karaduman, konuşmasını söyle sürdürdü:



“Milli Görüşçülerin üç vasfı vardır. Bunlar yaptıklarını aşk ile yapmaları, adanmış olmaları, Siyonizm ve Irkçı Emperyalizmin sömürdüğü insanları, sadece müslümanlar değil, hristiyanlar ve yahudiler, kurtarabilecek olanların kendileri olduğunun bilincinde olmaktır. Bu topluluğun birinci vasfı aynı zamanda bir aşka sahip olmasıdır. Bu topluluk tutkunun adını aşk koymayan, sevgiyi günahla zehirlemeyen bir topluluktur. Kara sevdaların değil büyük sevdaların adını aşk koyan ve bu yolda mücadeleyi ortaya koyan bir topluluktur. Hevasına değil, davasına adanan bir topluluktur. Yolu satmayan, yola kanmayan, yolda havlu atmayan bir topluluktur.”

