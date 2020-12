Karaduman, Meclis kürsüsünden seslendi: Hani siz faize karşıydınız?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin TBMM’de konuştu. Abdulkadir Karaduman, “Bu bütçe vatandaşa hizmet değil, faiz baronlarına, faiz lobisine, rantiyeye hizmet bütçesidir. Faize 180 milyar lira verilen bu bütçe haram bir bütçedir. Bunları sırf sizi tenkit etmek için söylemiyorum, bu faiz bütçesine karşı durmak bizim inancımızın, insanlığımızın bir gereğidir.” diye konuştu. Karaduman konuştuğu sırada, AK Parti sıralarında yer alan milletvekilleri, Karaduman’ı konuşturmamak için sataşmalarda bulundu.DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZ NE VARSA ONA DÖNÜŞTÜNÜZ Saadet Partisi Milletvekili Karaduman, “Hani siz faize karşıydınız, hani siz faizci ekonomik düzene karşıydınız, hani siz haksız kazanca karşıydınız. Nerede kaldı sizin adil düzen idealleriniz, hayalleriniz? Spor Toto sponsorluğunda imam hatip okulu, ilahiyat fakültesi, cami yapmak mıydı amacınız? Ancak mesele şudur; değiştirmek istediğiniz ne varsa, ona dönüştünüz. Değiştirmek istediklerinizi can siperane savunur hale geldiniz. Yola çıkarken adalet ve kalkınmadan bahsettiniz. 18 yılın sonunda adalet ve kalkınmayı mumla aratır hale getirdiniz.” dedi. BU BÜTÇE İNSANIMIZIN DEĞİL, FAİZCİ KAPİTALİST SİSTEMİN BÜTÇESİDİR 2021 bütçesinde faize ayrılan paranın sadece yüzde 3’ü ile KYK borçlarının tamamını silmenin mümkün olduğunu ifade eden Karaduman, “KYK borçlusu genç arkadaşlarıma sesleniyorum, paralar ranta, israfa, faize gidiyor. Kadroya geçirilmeyi bekleyen binlerce taşeron işçisine, İcralık olan çiftçilerimize, Yük olarak görülen ve hakları gasbedilen EYT’lilere, Kuru ekmeğin reva görüldüğü dar gelirli vatandaşlarımıza, Atama bekleyen yüzbinlerce genç arkadaşıma sesleniyorum, paralar ranta, faize, israfa gidiyor. Dolayısıyla bu bütçe insanımızın değil, faizci kapitalist sistemin öncelendiği bir bütçedir.” ifadelerini kullandı. BU YAPTIĞINIZ YANLIŞLARIN HESABININ GÖRÜLECEĞİ GÜNÜN OLMADIĞINI MU DÜŞÜNÜYORSUNUZ? “Yola çıkarken 3Y ile mücadele edeceğiz dediniz, yolun sonunda ülkeyi yasaklara, yoksulluğa ve yolsuzluğa mahkûm ettiniz.” diyen Karaduman, “Hz. Ömer’in adaletinden, kenarı Dicle’deki kurttan koyundan bahsediyordunuz, bizim iktidarımızda yolsuzluk olursa bunun hesabını veremeyiz diyordunuz, yolun sonunda hırsızsa bizim hırsımızdır, oy vermeyen vatan hainidir. Buraları kaybedersek bunun hesabını veremeyiz noktasına geldiniz. Yoksa bu yapılan yanlışların hesabının görüleceği o büyük günün olmadığını mı düşünüyorsunuz? Adınıza gerçekten büyük bir utanç ve hicap duyuyorum.” değerlendirmesinde bulundu. Karaduman’ın Meclis’teki konuşması şöyle: ABD'NİN YAPTIRIM KARARINI AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUM: Öncelikle, ABD’nin ülkemize yönelik yaptırım kararlarını en ağır şekilde kınıyorum. Bu kararlar karşısında iktidarı; savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı bitirecek adımları atmaya ve derhal Amerikan üslerini kapatmaya ve kamu özel işbirliği ile yapılan yatırımların, dolar üzerinden yapılmasına son vermeye davet ediyorum. 2021 BÜTÇESİNDE TÜRKİYE KONUŞULMUYOR: Bütçeler, devlet kaynaklarının hangi alanlara aktarıldığını gösteren, iktidarın anlayışını, performansını gösteren önemli vesikalardır. Ancak ne var ki 2021 yılı bütçe görüşmelerine bile baktığımızda Türkiye konuşulmuyor. Neden? Çünkü 18 yıldır açık veren bir bütçe anlayışı ile ülke konuşulmaz, hamaset ve popülizm konuşur.

