Karaduman, maden işçilerinin eylemini Meclis'e taşıdı: Takipçisiyiz
Soma ve Ermenek'te ödenmeyen ücretleri ve kıdem tazminatları için eylem yapan maden işçilerine Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan destek açıklaması geldi.
GÜNDEM 21.10.2020, 20:17
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Soma ve Ermenek'te ödenmeyen ücretleri ve kıdem tazminatları için eylem yapan maden işçileri için Meclis'te açıklama yaptı. Karaduman yaptığı açıklamada, "Tazminatları verilmeyen, hakları gasp edilen maden işçilerinin susturulmaya çalışılması, gözaltına alınması kabul edilemez. Soma ve Ermenek maden işçilerinin yanındayız, haklı mücadelelerinin takipçisiyiz." ifadesini kullandı.
Abdulkadir Karaduman yaptığı açıklamada, "2014'te Soma Kömür Madeni'nde 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan faciadan bir kaç ay sonra aynı maden ocağında çalışan 2831 işçi gerekçesiz ve tazminatları ödenmeden işte çıkarılmıştır. Soma'daki Uyar Madencilik tarafından işletilen başka bir maden ocağında da aynı şekilde 1.200 kişinin işine son verilmiştir" dedi.
Karaduman, "Somadaki işçilerin hakettikleri kıdem tazminatının beş yılı aşkındır ödenmediği ifade edilmektedir. Yine Ermenek'teki maden işçilerinin de on üç aydır ücretlerini alamadığı bugünlerde sıkça gündemdedir. Soma ve Ermenek'teki maden işçileri, ödenmeyen ücretleri ve kıdem tazminatları için Ankara'ya yürüme kararı almış. Ancak işçilerin yürüyüşleri engelleniyor ve ne yazık ki işçiler gözaltına alınıyor. Bu durum asla kabul edilemez. Yöneticileri yaşanan mağduriyetleri gidermeye ve emeği gasp edilen işçilerin yanında olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Tazminatları verilmeyen, hakları gasp edilen maden işçilerinin susturulmaya çalışılması, gözaltına alınması kabul edilemez. Soma ve Ermenek maden işçilerinin yanındayız, haklı mücadelelerinin takipçisiyiz. pic. twitter.com/eNVHVSiomU
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) October 21, 2020
Tazminatları verilmeyen, hakları gasp edilen maden işçilerinin susturulmaya çalışılması, gözaltına alınması kabul edilemez. Soma ve Ermenek maden işçilerinin yanındayız, haklı mücadelelerinin takipçisiyiz. pic. twitter.com/eNVHVSiomU — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) October 21, 2020
Abdulkadir Karaduman yaptığı açıklamada, "2014'te Soma Kömür Madeni'nde 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan faciadan bir kaç ay sonra aynı maden ocağında çalışan 2831 işçi gerekçesiz ve tazminatları ödenmeden işte çıkarılmıştır. Soma'daki Uyar Madencilik tarafından işletilen başka bir maden ocağında da aynı şekilde 1.200 kişinin işine son verilmiştir" dedi.
Karaduman, "Somadaki işçilerin hakettikleri kıdem tazminatının beş yılı aşkındır ödenmediği ifade edilmektedir. Yine Ermenek'teki maden işçilerinin de on üç aydır ücretlerini alamadığı bugünlerde sıkça gündemdedir. Soma ve Ermenek'teki maden işçileri, ödenmeyen ücretleri ve kıdem tazminatları için Ankara'ya yürüme kararı almış. Ancak işçilerin yürüyüşleri engelleniyor ve ne yazık ki işçiler gözaltına alınıyor. Bu durum asla kabul edilemez. Yöneticileri yaşanan mağduriyetleri gidermeye ve emeği gasp edilen işçilerin yanında olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Tazminatları verilmeyen, hakları gasp edilen maden işçilerinin susturulmaya çalışılması, gözaltına alınması kabul edilemez. Soma ve Ermenek maden işçilerinin yanındayız, haklı mücadelelerinin takipçisiyiz. pic. twitter.com/eNVHVSiomU
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) October 21, 2020
Tazminatları verilmeyen, hakları gasp edilen maden işçilerinin susturulmaya çalışılması, gözaltına alınması kabul edilemez. Soma ve Ermenek maden işçilerinin yanındayız, haklı mücadelelerinin takipçisiyiz. pic. twitter.com/eNVHVSiomU — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) October 21, 2020
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