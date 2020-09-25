Karaduman: İktidar vatandaşın çığlıklarına kulak tıkıyor

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, ekonomide sorunların her geçen gün artarak büyüdüğünü belirterek, “Dolar rekor kırıyor, dış borç artıyor, vergiler artırılıyor ama ne hikmetse enflasyon verileri değişmiyor. Vatandaş nefes alamıyor artık ancak iktidar, çığlıklara kulak tıkamaya devam ediyor. Oysaki yoksullukla, işsizlikle, yüksek enflasyonla mücadele belirli bir plan dâhilinde çalışarak yapılmalıdır” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karaduman yaptığı açıklamada, eğitim başta olmak üzere ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eğitimde fırsat eşitsizliğinin pandemiyle birlikte ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyen Karaduman, “Bugün evine televizyon almayan vatandaşlarımız, internet altyapısı olmayan köylerde yaşayan insanlarımız uzaktan eğitim sürecinin dışında kalmıştır. Özellikle kırsalda yaşayan öğrenciler gerekli teknolojik malzemeye sahip değil, binlerce köyde internet bağlantısı ile sanal dünyaya erişim yoktur. Ne yazık ki uzaktan eğitim süreci, eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştirmiş, anayasal hak olan eğitim hakkı kullanılamaz duruma gelmiştir. Eğitim konusundaki ihmaller telafi edilmesi çok zor olacak zararlara yol açacaktır” diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin ödediği harç ücretlerine değinen Karaduman, şunları kaydetti; “Herhangi bir geliri olmayan üniversiteliler bir yandan geçim derdi ile uğraşırken diğer yandan örgün eğitime devam edemedikleri halde harç ödemek zorunda kalmaktadırlar. İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversitede ücretsiz eğitim en temel haktır, hal böyle iken okula gitmeyen öğrencilerin harç ödemek zorunda bırakılması kabul edilebilir değildir. Bu konuda acil bir düzenleme yapılmalıdır. Buradan yetkililere çağrıda bulunuyoruz; Ücretsiz eğitim temel haktır, uzaktan eğitimin harcı olmaz!”

Karaduman, iktidarın göstermeye çalıştığı ekonomi tablosunun gerçeklerle örtüşmediğini dile getirerek, “Sorunlar her geçen gün büyüyor; Dolar rekor kırıyor, dış borç artıyor, vergiler arttırılıyor ama ne hikmetse enflasyon verileri değişmiyor, hazine ve maliye bakanlığı istikrarlı başarısını sürdürüyor! Vatandaş nefes alamıyor artık ancak iktidar, çığlıklara kulak tıkamaya devam ediyor. Oysaki yoksullukla, işsizlikle, yüksek enflasyonla mücadele belirli bir plan dâhilinde çalışarak yapılmalıdır. Kâğıtlara bazı rakamları yazarak, ekranlarda reklam aralarında gösterilecek kamu spotlarıyla gerçekleri gizlemeye çalışmanın bu ülkeye faydası olmayacaktır. Bugün iktidar öncelikle gerçek ekonomi tablosu ile yüzleşmelidir. Durumun kötü olduğunu kabul etmedikçe onu iyileştirmek için gerekli çalışmaların yapılmasını bekleyemeyiz” şeklinde konuştu.

