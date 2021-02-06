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Karaduman: Doğu Türkistanlılara kulak verin

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Ankara’da Çin Büyükelçiliği önünde Çin tarafından yapılan zulümlere karşı eylem yapan Doğu Türkistanlılar ile basın açıklaması gerçekleştirdi

GÜNDEM 06.02.2021, 04:33
Karaduman: Doğu Türkistanlılara kulak verin
Çin’de Doğu Türkistanlılara yapılan asimilasyon ve zulmü gündeme getirmek için Ankara’da Çin Büyükelçiliği önünde yapılan eylem noktasına gelerek bir basın açıklaması gerçekleştiren Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Karaduman, tüm dünyanın kör ve sağır olduğunu vurguladı.

Karaduman, “Doğu Türkistanlılara yönelik bu zulmü haykırmak için doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak için buradayız. Doğu Türkistan bizim için Filistin kadar mühim, bizim için Suriye kadar değerli ve Karabağ kadar önemli bir meseledir. Çünkü Doğu Türkistan’da işkence gören insanlar, zulüm gören kardeşlerimiz, asimilasyona tabi tutulan kardeşlerimizin izzeti ve şerefi ile oynayan Çin devleti sadece Doğu Türkistanlıların izzet ve şerefiyle değil, sadece Müslümanların da değil, bütün bir insanlığın adeta izzeti ve şerefiyle oynuyor dolayısıyla bugün izzet ve şeref sahibi bütün Müslümanların her zamankinden daha fazla ayağa kalkmaya ve izzetini ve şerefini kurtarmak üzere Doğu Türkistanlıların haklı mücadelesinin yanında olması bütün insanlık açısından en büyük mesuliyettir” dedi.

Çin ile iyi ilişkiler kurmak için Doğu Türkistanlıların zulme teslim edilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Karaduman, “Bugün bizim yapmamız gereken şey Çin’in ülkemize göndereceği yuan karşılığında, Çin’in parası karşılığında Doğu Türkistanlıları pazarlık konusu asla ama asla yapmayacağız. Çünkü 20 yıldır değil, 200 yıldır Çin’in zulmü sistematik bir şekilde devam ediyor. 5 Temmuz 2009 yılındaki o büyük katliamdan bu yana Doğu Türkistanlılara her geçen gün daha büyüyen zulümle, sistematik işkence ve asimilasyonlar ile büyük bir zulüm adeta her geçen gün büyüyerek devam ediyor.

Çin tarafından uygulanan baskı yüzünden Doğu Türkistanlılara yapılan baskının kamuoyuna duyurmanın zor olduğunu, uluslararası ulaşım ve insani yardımın Doğu Türkistanlılara ulaşmasının Çin tarafından engellendiğini kaydeden Karaduman, “Bugün dünyanın her yerindeki zulümler ile ilgili gazeteciler gidip o zulümleri kamuoyuna duyururken Çin’in bu bakısından dolayı hiçbir gazeteci bölgeye alınmamaktadır. Diğer tarafta doğum kontrolleri zorunlu kürtaj ve kadınların özellikle fuhşa zorlanması gibi uygulamalarla zulme varan uygulamaları ile adeta büyük bir soykırım her geçen gün nüfusun daha da demografik çalışmalar ile düşürülmesi gibi sorunlar ile de karşı karşıyayız. İşte bugün burada Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ellerinde gösterdiği fotoğraflarda akrabalarını yıllardır göremediği, yıllardır ulaşamadığı, yıllardır hayatta olup olmadıklarına dair en ufak bir haber dahi alamadıkları akrabalarını, çocuklarını, annelerini ve babalarının ne halde olduklarını sormak için feryat ediyor. Elbette ki bu böyle gitmez Uygurların, Doğu Türkistanlıların yaşadığı bu zulmü her yerde ama her yerde haykıracağız” ifadelerini kullandı.
Mehmet Fahri ÖZKAN / ANKARA
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