Karaduman, Bakan Pekcan'a sordu: Japon esnafa destek verecek misiniz?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Japon esnafın mağduriyetlerini TBMM'ye taşıdı. Karaduman, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevaplandırması için soru önergesi verdi.

Japon esnafın sorunlarını gündeme getiren Abdulkadir Karaduman soru önergesinde, "Pandemi sürecinde ciddi mağduriyet yaşayan esnaflarımız her platformda mağduriyetlerini dile getirmeye çalışıyor. Son kısıtlamalarla birlikte özellikle kahvehane ve lokantaların çoğu siftah yapmadan dükkânını kapatıyor. Birçok esnafımız yapılan kısıtlı kira yardımına erişemiyor veya erişse bile bu yardımlar giderlerinin çok az bir kısmını karşılayabiliyor. Bu sebeple birçok esnaf dükkânını süresiz kapatmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte ulusal basınımızda yer alan haberlerde Japon esnafların yaşadığı mağduriyetler gündeme gelmiş ve bu konu halen konuşulmaktadır. Devletimizce Japon esnafların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik bir destek paketinin açıklanıp açıklanmayacağı konusunu merak edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Karaduman, Pekcan'dan şu 4 sorusunun cevabını istedi:

Anadolu Ajansı, Covid-19 tedbirleri sebebiyle zor durumda olan Japonya esnafını dinleyip haberleştirmişti. AA'nın haberi özetle şöyledi:

1. Ülkemiz genelinde son bir yılda sicil kaydını silen toplamda kaç esnafımız vardır?

2. Lokanta ve kahvehaneler ne zaman hizmet sağlayabilecektir? Kısıtlamaların devam edecekse yeni destek paketi açıklanacak mıdır?

3. Ulusal basınımızda yer alan haberlerde Japon esnafların yaşadığı mağduriyetler ifade edilmektedir? Bu konuda Japon devletinden gelen bir yardım talebi var mıdır?

4. Japon esnafın mağduriyetini gidermek amacıyla Japon devletine maddi destek sağlamaya yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?

"Japonya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 11 eyalette olağanüstü hal (OHAL) bir ay daha uzatılırken, işletme sahipleri, hükümetten yeterli yardımı alamadıklarını ve zor durumda olduklarını söylüyor. Kıyafet satıcısı Ojima, salgın dolayısıyla seyahat, alışveriş ve eğlence faaliyetlerinin durmasının işlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Dışarı çıkılmıyorsa yeni kıyafet ihtiyacınız olmuyor demektir." dedi. Geçen yıl satışların yarı yarıya düştüğünü, bu yıl da düşüşün sürdüğünü anlatan Ojima, "Hükümetten maddi destek istiyoruz." diye konuştu. Kafe işletmecisi Şef Yukimori, restoranların salgının kolaylıkla yayılmasına gerekçe gösterildiğini ve devletin ısrarla işletme saatlerini kısaltma adımlarına karşılık sektörü yeterince desteklemediğini savundu.Ülkenin popüler pirinç krakeri "Senbei" satıcısı Toyona ise piyasaların geçen yıl mart ortasına dek dayandığını ancak nisanda ilk OHAL'in uygulanmasıyla işlerin yarıdan fazla azaldığını söyledi. "Ne zaman düzelir belli değil, sabrediyoruz. Bu yıl geçen seneden daha kötü." diyen Toyona, aldıkları devlet desteğinin yetersiz olduğunu kaydetti."

