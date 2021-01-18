Karaduman, Bakan Koca’ya “80 bin atamayı” sordu: Atamalar ne oldu?

Sağlık Bakanı Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karaduman, “2021 yılında anestezi teknikerlerine ayrılması planlanan kadro sayısı kaçtır?” diye sordu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, mezun sayısının 80 bini bulan anestezi teknikerlerinin atama sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, anestezi teknikerlerinin atamasında yaşanan son durumu sordu.

Kovid-19 pandemisiyle birlikte hastanelerdeki entübe hasta sayısının artmasına bağlı olarak sağlık çalışanlarının yükünün artığını dile getiren Karaduman, “Entübe, anestezi teknikerlerinin çalışma alanları arasında olmasına rağmen beklenilenden çok daha düşük sayıda anestezi teknikeri alımı yapılmıştır. Mezun sayısı 80 bini bulan anestezi teknikerleri, mesleki eğitim aldıkları alanda çalışabilmek için yeni dönemde atama sayılarının artırılmasını beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Soru önergesinde Karaduman, Sağlık Bakanı Koca’ya şu soruları yöneltti; “Anestezi ve reanismasyon sınırları içerisinde bugün anestezi uzmanlarının bulunduğu yoğun bakımlara neden anestezi teknikeri çalıştırılmamaktadır? Mavi kod, açılmayan damar yolu, acil serviste sağlanan havayolu, yoğun bakımda vantilatöre kadar bütün bu işleri anestezi teknikeri yaparken bunlar görev tanımına eklenmeyip 80 bin anestezi teknikeri neden mağdur ediliyor? 2021 yılında anestezi teknikerlerine ayrılması planlanan kadro sayısı kaçtır?”

