Karaduman, Bakan Koca’ya ‘140 bin atamayı’ sordu

Tıbbi sekreterlik bölümünde 140 bin mezunun olduğunu belirten Karaduman, “Mezun tıbbi sekreterlerin mesleki bilgi ve deneyim sahibi oldukları alanda çalışabilmeleri için gerekli koşulların hazırlanması amacıyla bir çalışma yapacak mısınız?” diye sordu.

Saadet Partisi Konya Milletvekilli ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, tıbbi sekreterlik bölümü ile ilgili yaşanan istihdam sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, söz konusu bölüm öğrencilerinin yüksek puan almasına rağmen neden atanamadığını sordu.

Bölümün her yıl mezun verdiğini söyleyen Karaduman, “Mezun sayısının 140 bini bulduğu tıbbi sekreterlik bölümü için talepler fazla olmasına rağmen çok az sayıda kadro ayrılıyor veya dışarıdan alım yapılarak mesleki eğitim almış olan mezunların istihdamı sınırlandırılıyor. Hastanelerin tıbbi sekreter ihtiyacı hizmet alım yolu ile şirketler aracılığı ile karşılanıyor. Bu yöntemle mesleki bilgisi bulunmayan kişiler tıbbi sekreter olarak hastanelerde çalıştırılabiliyor. Hastanelerde şirket personeli olarak çalışan tıbbi sekreterler özlük haklarından mahrum ve cüzzi bir ücret karşılığında çalışmak zorunda kalırken önlisans mezunu tıbbi sekreterler ise işsiz kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

Karaduman, soru önergesinde Sağlık Bakanı Koca’ya 3 soru yöneltti. Karaduman, şunları sordu; “Mezun tıbbi sekreterlerin mesleki bilgi ve deneyim sahibi oldukları alanda çalışabilmeleri için gerekli koşulların hazırlanması amacıyla bir çalışma yapacak mısınız? Hizmet alım yoluyla şirketler aracılığıyla önlisans mezunu tıbbi sekreterlerin çalışma alanında başka kişilerin istihdam edilmesi sonucunda oluşan mağduriyet giderilecek midir? Yeni süreçte açılacak kadrolarda tıbbi sekreterlik bölümü mezunlarına ayrılan kontenjan artırılacak mıdır?”

