Karadeniz'e hamsi Ege'den gidiyor

Türkiye'nin diğer bölgelerine kıyasla bereketli bir sezon geçiren Egeli balıkçılar, başta Karadeniz olmak üzere ülkenin birçok bölgesine balık gönderiyor.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle hamsi kuzeye yöneldi. Marmara ve Karadeniz'deki balıkçılar teknelerin yönlerini Ege'ye çevirdi. İzmir'de hamsinin fiyatı 20 TL, sardalya ise tezgahlarda 15 TL'den satışa sunuldu. Hamsi ve sardalya İzmir'de en çok tercih edilen balık oldu.

Kentin en önemli balık satış noktalarından Havra Sokağı'nda balık satışı yapan İzzettin Yedikardeş, Ege'de şu an en çok sardalya ve hamsi çıktığını belirterek, Türkiye'nin her yerine hamsinin İzmir ve Ege Bölgesi'nden gittiğini ifade etti.

Karadeniz'de bile hamsi olmadığını söyleyen Yedikardeş, "Ege Bölgesi'nde çıkan hamsiler iri olduğundan İstanbul, Ankara ve Karadeniz'e bu hamsiler gidiyor. Şu an İzmir'de bol olan balıklar hamsi ve sardalya. Fiyatlar uygun. Sebze daha pahalı diyebilirim. Bamyanın bir kilosu 25 TL ama bir kilo balık 15 TL. Vatandaşın balığa olan talebi yüksek. Özellikle pandemi döneminde vücudu güçlendirecek en iyi şey balık. Uzmanlar da bol bol balık yenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor" dedi. (DHA)