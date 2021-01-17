Karadeniz'de 'gemi battı' ihbarı geldi! Bartın Valisi açıklama yaptı
Bartın İnkum beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
GÜNDEM 17.01.2021, 13:25
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Karadeniz'de Bartın açıklarında olumsuz hava şartlarından ötürü bir geminin battığı bildirildi.
Konuya dair açıklama yapan Bartın Valisi Sinan Güner, “Şu anda böyle bir ihbar var. Deniz çok kötü. Geminin yanında bulunan gemilere talimat verdik yardımcı olsun diye. Gelişmeleri takip ediyoruz, şu anda geminin battığına veya yan yattığına dair herhangi bir bilgimiz yok” ifadelerine yer verdi.
Bartın İnkum beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine çevresinde bulunan gemilere yardımcı olunması için talimat verildi.
Konuya dair açıklama yapan Bartın Valisi Sinan Güner, “Şu anda böyle bir ihbar var. Deniz çok kötü. Geminin yanında bulunan gemilere talimat verdik yardımcı olsun diye. Gelişmeleri takip ediyoruz, şu anda geminin battığına veya yan yattığına dair herhangi bir bilgimiz yok” ifadelerine yer verdi.
Bartın İnkum beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine çevresinde bulunan gemilere yardımcı olunması için talimat verildi.
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