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Karaca’dan Mehmet Metiner’e dava: Bitik tetikçiye ikinci not

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca ve AK Partili Mehmet Metiner arasında sert tartışmada taraflar arasında kavga büyüyor. Karaca, Metiner dava açtığını belirterek Mehmet Metiner hakkında konuştu.

GÜNDEM 27.01.2021, 17:23
Karaca’dan Mehmet Metiner’e dava: Bitik tetikçiye ikinci not
AK Parti Eski Milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca’ya yönelik “DHKP-C militanı C. Kaftancıoğlu’nu bir de baktım herkesten çok savunuyor, Cumhurbaşkanımızın da bu diline ve siyasetine sert eleştiride bulunuyor. Nihal Bengisu Karaca varken Canan Kaftancıoğlu susmalı bence” ifadeleri sonrası tartışmanın fitilini ateşledi. 
Nihal Bengisu Karaca, Mehmet Metiner’e sosyal medya üzerinden, “Bu tetikçi zata tavsiyem ipe sapa gelmez algı operasyonları yapacağına kendi itibarsız algısıyla uğraşması ve önce şu an iktidar medyasının yeni merkezi olan TürkMedya grubundan neden tam da Kasım ayının başında kovulduğunu anlatması.” ifadeleriyle cevap vermişti. 
Metiner, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise Karaca’yı ‘FETÖ ablası’ olmakla suçlayarak “Kavgaysa kavga. Hodri meydan” şeklinde mesaj atmıştı.
Nihal Bengisu Karaca, bugün sosyal medya hesabından Mehmet Metiner'e dava açtığını belirterek, "Bitik tetikçiye ikinci not" mesajıyla bir paylaşımda bulundu. 
Metiner’e sert eleştiriler yönelten Karaca, “Bitik tetikçiye ikinci not” mesajıyla yaptığı paylaşımda, “17 Aralık 2013’te salya sümük “Hizmet hareketi canımızdır” diye ağladığı videolarından bile utanmayan malum tetikçi, yakın dostu olduğunu herkesin bildiği Ali Fuat Yılmazer aracılığıyla dönemin paralel yapısı FETÖ’den güç alırdı eskiden.” dedi.
Nihal Bengisu Karaca, devamında şunları kaydetti: 
İşlerimin yoğunluğu nedeniyle şu ana kadar bitik tetikçi Metiner hakkında herhangi bir girişimde bulunamamıştım. Nihayet yağmur nereye yağarsa tarlamdır diyerek orayı sürmeye başlayan ve 5 dakika içinde eski tarlasının olduğu yere küfretmeye başlayabilen tıynetsiz adam ile ilgili gerekli hukuki işlemi başlatmış bulunuyorum.
Ben ne demiştim? “Adına tetikçilik yaptığı iktidar nezdinde de itibarı yok, hatta TürkMedya grubundan kovuldu. Evet bu artık Nihal Bengisu Karaca olarak benim iddiam değil. İspat edilmiş bir hakikat. Çünkü tescillendi. Aradan 13 gün geçmesine ve şahsın defalarca yalvarmasına rağmen iktidar medyasının yeni merkezi TürkMedya grubu “Kovulmadı. Kendi ayrıldı” yönünde bir açıklama yapmadı.
Bu arada, her demokrat muhalife HDPKK’lı diye saldıran, bu ülkede demokrasi ve özgürlük isteyen herkese “terörist” iftirası atabilen bu hayasız tetikçinin o hareketin en militan ismi Emine Ayna ve ailesiyle ilgili “tamamen duygusal” menfaat ilişkileri ortaya çıktı.
Hatta o kadar ki şahsın panikleyerek kısa bir süre önce yine ‘birilerinin’ tetikçiliğini yapma adına nahoş iddialarla hedef gösterdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tam gaz yağdanlık yapmaya giriştiği de gözlerden kaçmadı. Ey korku ve panik sen nelere kadirsin!
Bana attığı FETÖ ablası gibi iftiralarının bedelini hukuken en ağır şekilde ödeyecek. Benim 17-25 Aralık darbe teşebbüsü sürecinde FETÖ’ye karşı nasıl savaştığımın binlerce şahidi var. En önemli şahit de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Örnek: O zorlu süreçte FETÖ’ye karşı savaş vermiş olmasam 19 Mart 2014 TRT1 yayınına beraber katılmamız imkan dahilinde olmazdı.
Hakan Şükür istifa ettiğinde, yani 17 Aralık 2013’te salya sümük “Hizmet hareketi canımızdır” diye ağladığı videolarından bile utanmayan malum tetikçi, yakın dostu olduğunu herkesin bildiği Ali Fuat Yılmazer aracılığıyla dönemin paralel yapısı FETÖ’den güç alırdı eskiden. İktidar nezdinde sıfır itibarı olduğu da artık ispatlandığına göre, acaba şimdi hangi “paralel yapı”dan güç devşiriyor? Sorunun cevabını kamuoyunun takdirine bırakıyorum."
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