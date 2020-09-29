Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı: 5 yaralı

Mehmet Aziz Ç. yönetimindeki cip ile Osman G'nin kullandığı otomobil, Kirkille kavşağında çarpıştı.

Cip sürücüsü ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırılırken, 3 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

