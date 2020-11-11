Karabağ'ın Eski lideri Harutyunyan: Askerlerimize ihanet ettik

Azerbaycan, 30 yıllık aradan sonra Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'ı geri aldı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü ateşkes anlaşmasının ardından Dağlık Karabağ'da çatışmalara son verildi.

"HEPİMİZ ASKERLERİMİZE İHANET ETTİK"

Dağlık Karabağ'ın eski lideri Harutyunyan'dan ise itiraf üzerine özür geldi. Harutyunyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında "Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

