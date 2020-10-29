Karabağ, Villarreal karşısında dayanamadı

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında İspanya temsilcisi Villarreal’i İstanbul’da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti. Karabağ, maçın 78. dakikasında Owusu Kwebena ile öne geçmesine rağmen 80'de Yeremi Santos ve 84 ile 90'ıncı dakikalarda Paco Alcacer'den yediği gollerle maçtan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Foto: Uğur Şenpire

