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Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki Villarreal maçını İstanbul'da oynayacak
UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Villarreal ile karşılaşacağı ilk iç saha maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.
GÜNDEM 22.10.2020, 20:34
Azerbaycan ekibi Karabağ'ın paylaştığı gönderide, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçının Medipol Başakşehir'in stadında oynanacağı açıklandı.
Buna göre Karabağ, 29 Ekim'de oynayacağı Villarreal karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.
Buna göre Karabağ, 29 Ekim'de oynayacağı Villarreal karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.
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