“Kara lekeye ortak olmayın”

2017 yılında Türkiye ve Çin arasında imzalanan Suçluların İadesi Anlaşması’nın, geçen gün Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından onaylanması Türkiye’deki Uygurlu Müslümanların endişelerini artırdı. TBMM’de henüz bekleyen anlaşmaya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan Doğu Türkistan Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdullah Oğuz, anlaşma TBMM’de onaylanırsa, “Kitlesel iadelerin önünü açılır” dedi. Uygur Akademisi İdari Heyet Üyesi Mehmet Ali Uygur da Türkiye’nin anlaşmayı onaylaması durumunda tarihe geçen kara bir lekeye ortak olacağını ifade etti.

Türkiye ve Çin arasında 2017 yılında imzalanan Suçluların İadesi Anlaşması, 26 Aralık’ta Çin’de Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından kabul edildi. Çin terörist olarak sıfatlandırdığı Uygurlu Müslümanları, Türkiye’nin iade etmesi için hazırlanan anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bekliyor. Kabul edilip edilmeyeceği henüz bilinmeyen anlaşmanın, sadece Çin tarafından onaylanması bile Doğu Türkistanlı Müslümanlarda endişeye yol açtı. Çin tarafından korkunç işkenceler gördükten sonra Türkiye’ye sığınan mazlum Müslümanlar, anlaşma TBMM’de onaylanırsa yine Çin zulmüne gönderilecek. Doğu Türkistan davasına dair çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşları gazetemize konuşarak endişelerini dile getirdi.

Doğu Türkistan Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdullah Oğuz, “Türkiye ile Çin arasında imzalanan suçluların iadesi anlaşmasının Çin tarafından onaylanması ve TBMM tarafından onaylanma ihtimali Türkiye’de bulunan Doğu Türkistanlıları son derece tedirgin etmiş durumdadır. Anlaşmanın bu şekilde onaylanması iadelerin daha kolay ve hızlı olması sonucunu doğurma ihtimali barındırıyor. Türkiye birkaç istisna hariç bu güne kadar Doğu Türkistanlıları sistematik olarak iade etmek gibi bir politika yürütmemiş olsa da bu tür yasalar Türkiye’de yaşayan Uygurların yasal korumadan mahrum kalması sonucunu doğurmaktadır. Böylece tamamen idarenin takdirinin insafına terk edilerek, yönetimin herhangi bir tavır değişikliğinde kitlesel iadelerin önü açılır” ifadelerini kullandı.

Gazetemize konuşan Uygur Akademisi İdari Heyet Üyesi Mehmet Ali Uygur de, “Türkiye ve Çin arasındaki suçluları iade anlaşması Çin’de Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi onaylandı. Uzun zamandır TBMM’de bekletilen bu anlaşma neden Çin tarafından 26 Aralık’ta onaylanmıştır, bilinmiyor. Bu anlaşma Türkiye’de yaşamakta olan Uygur Türklerinde tedirginliğe yol açtı. Biz Türkiye’yi ikinci vatanımız olarak görüyoruz. Türkiye’nin böyle bir anlaşmayı meclisinden geçirmesinin Türk milletine yakışmayacağını düşünüyoruz. Öte yandan dünya kamuoyunda Türkiye devletinin itibar ve şanına da yakışmaz. Bu anlaşmanın onaylanmayacağına inanmak istiyoruz. Milletvekilleri bu anlaşmayı onaylarsa tarihe geçen bir kara lekeye ortak olur. Biz tüm bunların aksine Uygur Türklerine vatandaşlık verilmesini, endişelerin giderilmesi yönünde açıklama yapılmasını bekliyoruz. Türkiye için bu süreç mazlumların dostu olduğunu göstermek için uygun zamandır” diye konuştu.

