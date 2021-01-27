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Kar yağışı için saat verildi! Kar İstanbul'a ne zaman yağacak?
Türkiye yeni haftada yağışlı hava dalgasının etkisine girdi ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağmurlar yerini kar yağışına bıraktı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
GÜNDEM 27.01.2021, 07:43
AKOM verilerine göre dün öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı duyurulmuştu.
Hızla soğuyan hava nedeni ile kent genelinde karla karışık yağmur; şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos bölgelerde ise hafif kar yağışlı uyarısı yapılmıştı.
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. Kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde yoğun şekilde etkisini gösterdi.
Özellikle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri uluslararası kara yolunun kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da kar yağışı yeniden başlayacak.
Öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava Marmara Bölgesi'ne giriş yaptı.
Bugün ve yarın özellikle gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.
Hızla soğuyan hava nedeni ile kent genelinde karla karışık yağmur; şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos bölgelerde ise hafif kar yağışları görülecek.
Hızla soğuyan hava nedeni ile kent genelinde karla karışık yağmur; şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos bölgelerde ise hafif kar yağışlı uyarısı yapılmıştı.
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. Kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde yoğun şekilde etkisini gösterdi.
Özellikle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri uluslararası kara yolunun kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da kar yağışı yeniden başlayacak.
Öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava Marmara Bölgesi'ne giriş yaptı.
Bugün ve yarın özellikle gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.
Hızla soğuyan hava nedeni ile kent genelinde karla karışık yağmur; şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos bölgelerde ise hafif kar yağışları görülecek.
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