Kar Türkiye'ye Kırklareli'nden giriş yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
GÜNDEM 30.11.2020, 23:44
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Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde de etkisini göstermeye başladı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve kar yağışı, Türkiye'nin Bulgaristan'a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için çalışma başlatıldı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve kar yağışı, Türkiye'nin Bulgaristan'a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için çalışma başlatıldı.
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