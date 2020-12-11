Kapalı görünen kafeyi polis bastı! Yüksek ceza kesildi

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aldığı ihbar üzerine koronavirüs tedbirlerilerine uymayan bir kafeye ve kafede bulunanlara ceza kesti.

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan kafeye baskın düzenleyen polis, kapalı görünen işletmeye arka taraftan açılan kapıdan müşterileri alındığını belirledi.

Oyun masalarını dolduran, nargile içen ve yemek yiyen kişilerin her birine koronavirüs tedbirlerini ihlaleden idari işlem yapıldı. Toplam 3’ü kadın 37 kişiye para cezası uygulandı.

