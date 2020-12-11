Kapalı görünen kafeyi polis bastı! Korona cezası kesildi
Adana’da koronavirüs tedbirlerine uymayan bir kafeye yapılan baskında çok sayıda kişiye ceza kesildi.
GÜNDEM 11.12.2020, 23:55
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Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aldığı ihbar üzerine koronavirüs tedbirlerilerine uymayan bir kafeye ve kafede bulunanlara ceza kesti.
Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan kafeye baskın düzenleyen polis, kapalı görünen işletmeye arka taraftan açılan kapıdan müşterileri alındığını belirledi.
Oyun masalarını dolduran, nargile içen ve yemek yiyen kişilerin her birine koronavirüs tedbirlerini ihlaleden idari işlem yapıldı. Toplam 3’ü kadın 37 kişiye para cezası uygulandı.
Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan kafeye baskın düzenleyen polis, kapalı görünen işletmeye arka taraftan açılan kapıdan müşterileri alındığını belirledi.
Oyun masalarını dolduran, nargile içen ve yemek yiyen kişilerin her birine koronavirüs tedbirlerini ihlaleden idari işlem yapıldı. Toplam 3’ü kadın 37 kişiye para cezası uygulandı.
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