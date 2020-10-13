Kanuni gemisi Mersin'den hareket etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürütecek Kanuni gemisinin Mersin'den hareket ettiğini duyurdu.

Bakan Dönmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak''

