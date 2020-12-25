Kanun teklifi, STK’ları işlevsizleştiriyor!

Yardım kuruluşlarını zan altında bırakacak ve sabıkalı kanun teklifi olarak bilinen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı.

Söz konusu kanun teklifine tepkiler dinmek bilmezken, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan da sabıkalı kanun teklifine tepki gösterdi. Vakıf, dernek ve STK’ların toplumdaki önemine dikkat çeken Turhan, yardım kuruluşlarının ve derneklerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmada etkili bir unsur olduğunu belirtti. Kanun teklifinin sivil toplum kuruluşlarını, vakıfları ve dernekleri işlevsizleştireceğini ve STK’ların Siyonist ve emperyalist güçlerin kararlarına mahkûm edeceğini dile getiren Turhan, “Teklifin hazırlanma nedeni OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye ile ilgili 2018 yılı verilerine dayanarak 2019’da paylaştığı tavsiye raporu olarak gösteriliyor. FATF’ın kurucuları ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada tarihte en çok kitle imha silahı kullanan devletlerdir. Bu devletlerin tavsiye kararları sorgulanmaya muhtaçken, teklif FATF’ın tavsiyelerini de aşan bir boyutta sivil toplum alanını toptan işlevsizleştirecek, denetim ve yaptırımları daha da artıran düzenlemeler içermektedir” ifadeleri yer aldı.



Turhan, kanun teklifinin adı ve gerekçesi kitle imha silahlarının yayılması ve terörün finansmanının engellenmesi olarak sunulsa da, ilgili düzenlemenin daha çok 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklikler öngördüğünü söyledi. Kanun teklifiyle sivil toplum kuruluşlarının ağır yaptırımla karşı karşıya kalacağını söyleyen Turhan, “Bu hem milletimizin zararına olacak hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşmasında ve milletimizin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne büyük zararlar vereceği aşikardır. Bu sebeple söz konusu Kanun Teklifinin ikinci bölümünü oluşturan ve özellikle Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklik öngören maddelerin tekliften çıkarılması gerektiğini vurgularız” şekilde konuştu.

