Kansızlığın doğal ve bitkisel tedavisi – En etkili 10 yöntem

Kansızlık dünyada yaklaşık dört milyon insanı etkileyen bir rahatsızlıktır. Diğer bir ismi ile anemi vücudun kırmızı kan hücre sayımının normalden daha az olduğu zaman meydana gelen bir durumdur. Kırmızı kan hücreleri, hemoglobin ve oksijen taşımaya yardımcı olan demir bazlı protein içerir. Kansızlık hastalığında vücudunuzdaki organlara yeterince oksijen taşınamaz.



Pancar içerdiği yoğun demir sayesinde kansızlık tedavisinde oldukça başarılıdır. Pancar demirin dışında lif, kalsiyum, potasyum, kükürt ve birçok ek vitamin içeren faydalı bir besindir.



Bu faydalarının yanı sıra vücudu temizlemeye yardımcı olur ve vücuda daha fazla oksijen kaynağı sağlar. Bu da kırmızı kan hücresi sayısını artırır.



Pekmez özellikle demir eksikliği olanlar için çok şifalıdır. İçerisinde demir, B vitaminleri ve kırmızı kan hücresi üretimini artırmaya yardımcı diğer önemli mineraller vardır.



Bir çorba kaşığı şeker pekmezi günlük demir ihtiyacının neredeyse yüzde 15’ini karşılamaktadır.



Kansızlık için uygulanacak en doğal tedavi, diyetinize ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri eklemektir. Ispanak demir açısından zengindir. Vücut anemi hastalığından kurtulmak için B1 vitaminine, folik asit ve enerji artıran besinlere ihtiyaç duyar.



Bir buçuk fincan ıspanak günlük demir ihtiyacının neredeyse yüzde 35’ini ve folik asit ihtiyacının yüzde 33’ünü karşılamaktadır.



Nar demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından çok zengindir. Ayrıca C vitamini içerir. Vücudun demir emilimini artırmaya yardımcı olur.



Nar vücudun daha fazla kırmızı kan hücresi üretmesine yardımcı olur, bununla birlikte hemoglobin seviyesini artırır.



Susam tohumları yüksek demir içeriği ile kansızlık tedavisi için mükemmel bir besindir. Bir fincanın dörtte biri kadar susam, günlük demir ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu sağlamaktadır.



Elma, demir açısından çok zengindir. Elma kansızlık tedavisinde etkili olan çok faydalı bir besindir.



Muz vücuttaki hemoglobin ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için gerekli olan birçok enzimin üretimini uyarır. Ayrıca, hemoglobin sentezine yardımcı olan magnezyum açısından çok zengin bir kaynaktır.



Kurutulan siyah frenk üzümünün içerdiği yüksek C vitamini ve demir kansızlık için çok etkili bir tedavidir. C vitamini, kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin miktarını artıran demir absorbesine yardımcı olan ve vücudun bu yeteneğini geliştiren bir vitamindir.



Çemen de yüksek demir içeriği ile kanınızdaki demir miktarını korumaya yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, kırmızı kan hücresi üretimine de yardımcı olur. Çemen otu tohumu da kansızlık tedavisinde kullanılabilir.



Hurma bir tarih boyunca vücudun demir emiliminde önemli bir rol oynamıştırve halen daha öyledir. Hurma, demir ve C vitamini bakımından zengin bir kaynaktır.



Evde bulunan bu malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu doğal ilaçlar yardımı ile kansızlık hastası olan kişilerdeki sağlıklı kırmızı kan hücresi sayısını artırabilir ve İnşallah şifa bulmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca iyi ve dengeli bir diyet ile hastalığın tekrarını önlemeniz de şarttır.



Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, insan vücudunda erkeklerde desilitre başına en az 13 gram, kadınlarda ise 12 gram hemoglobin bulunması gerekmektedir.

Kansızlığın nedeni kırmızı kan üretimindeki azalma ve aşırı kan kaybı olabilir. Nedenlere bağlı olarak kansızlığın da farklı türleri bulunmaktadır.

Kronik hastalıkları olan insanlar anemi için yüksek risk altındadır. Bazı menstrüasyonlar, gebelik, ülser, bağırsak bozuklukları, kanser, kanama bozuklukları sırasındaki ağır kan kaybı nedeni ile kansızlık rahatsızlığı oluşabilir. Kansızlığın bazı türleri de kalıtsaldır.

Kansızlığın belirtileri nedene bağlı olarak değişir ve hafiften şiddetliye doğru ilerler. Kansızlığın yaygın belirtileri arasında yorgunluk, ciltte solukluk, hızlı veya düzensiz kalp atışı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı, elde veya ayakta soğukluk hissi, saç dökülmesi ve yüksek veya düşük tansiyon gibi durumlar vardır.

Evde yapacağınız basit ve doğal ilaçlar ile kansızlığı tedavi edebilir ve vücudunuzdaki hemoglobin düzeyini düzenleyebilirsiniz.