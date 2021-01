Kanserin bir numaralı düşmanı! Hangi bitki çayı neye iyi geliyor?

Hemen hemen her hastalığa şifa olabilen bitki çaylarının faydaları saymakla bitmiyor..

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte daha da önemli hale gelen bitki çayları güçlü bir antioksidan kaynağı olmakla beraber sindirimi de kolaylaştırıyor.

Uzmanlar sinir, stres, kaygı, depresyon veya adet dönemlerinde papatya, melisa, rezene, yasemin, ıhlamur çayları gibi. daha çok yatıştırıcı etkiye sahip çayları öneriyor.

Mide sorunları, şişkinlik-gaz gibi durumlarda anason, zencefil, kekik, nane çayları önerilir.

Bağışıklık sistemi için özellikle kateşin içerdiği için yeşil çay, adaçay, ıhlamur, zencefil çayları tercih edilebilir. Bitki çaylarının içine 2-3 dilim limon ve tarçın atılması tavsiye edilir.



Ancak son zamanlarda bitki çaylarına yönelim git gide artış gösteren bu bitki çaylarını ne kadar bilinçli ve kontrollü tüketiyoruz bu da önemli.

Her şeyin azı karar çoğu zarar olduğu için bitki çaylarının fazlası da zararlıdır.



Bitki çaylarını günlük en fazla 3 fincan tüketmeli. Bu 3 fincanın her biri farklı olarak tüketilmesi gerekiyor.

Eğer yeşil çay içmek istiyorsanız kafein içeriğinden ötürü yemeklerle tüketilmemelidir.

Yine akşam uyku sorunu yaşamamak içinde gece geç saatlerde tavsiye edilmez. Yeşil çayın öğle yemeğinden 1-2 saat sonra tüketilmesi daha uygundur. Mesela nane-limon zencefil gibi bitki çayları da yemeklerden 15-20 dakika sonra tüketilebileceği gibi yemeklerle de tüketilebilir. Üstelik bu bitki çaylarının yemeklerle tüketimi sindirim sisteminizi faaliyete geçirir.



Gebelik, tansiyon, böbrek , kalp sorunu yaşayan ve birden fazla ilaç tüketen bireylerin dışında herkes düzenli ve kontrollü olarak tüketebilir. Bu kişilerinde uzman dahilinde tüketebileceği çayları bilinçli şekilde kullanabilirler.



Diyabet hastaları içinde önemli bir yere sahip olan bitki çaylarının başka ne gibi faydaları var?



Kanseri önleyici yapısı olan yeşil çay güçlü bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor. Diş çürümesini de önleyen bu muhteşem çay metabolizmayı hızlandırarak kilo verdirir.



Ağrı kesici özelliğinin yanı sıra uyku bozukluğuna da birebirdir. Alerjiyi önler bağırsak problemlerini çözer. En önemli özelliği ise dişte oluşan apse tedavisinde, papatya çayı gargara olarak kullanıldığında tedavi destekleyici sıvı görevini görür.



Rezene çayının en önemli özelliği gaz problemleri, mide ağrıları, sindirim sistemi gibi sorunların giderilmesine yardımcı olması ve hazımsızlığı önlemesidir.



Mısır püskülü çayı, mesane enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır ayrıca idrar söktürücü özelliği vardır. Yüksek tansiyon için bire birdir. Kalp sağlığını korur ve diyabet hastalarının kronik yorgunluk tedavisinde kullanılır.



Yüksek oranda demir içerir bu yüzden de anemi hastalığının tedavisinde kullanılır. Isırgan otunun ayrıca idrar söktürücü özelliği vardır

Karaciğer ve böbrekleri temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığına, öksürüğe iyi gelir.



Kış aylarında en çok tercih edilen çay ada çayıdır. Bronşit ve astım belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar, karaciğeri temizler, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır, stresin azalmasını sağlar, menopoz sonrası problemleri azaltmaya yardımcı olur.



Kabızlık rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur ve konsantrasyonu arttırır. Kan dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.