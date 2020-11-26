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Kanlı gecede acı son! Yaşlı adam genç komşusunu silahla vurdu

İzmir'de bir genç ile yaşlı bir adamın arasında yaşanan kavga kanlı bitti.

GÜNDEM 26.11.2020, 02:56
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Kanlı gecede acı son! Yaşlı adam genç komşusunu silahla vurdu
İzmir'in Buca ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetle sonuçlanan tartışmanın küfürlü konuşmadan dolayı çıktığı öne sürüldü
İddiaya göre, dün akşam saatlerinde annesini ziyarete giden Tolga Taşkaner (29) ile aynı apartmanda yalnız yaşayan Y.G. (70) merdivende karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Y.G, evine giderek silahını aldı ve Taşkaner'i ateş ederek yaraladı. Olay yerinden kaçan Y.G, silah sesini duyan sokak sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşkaner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan Y.G'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan Taşkaner'in annesi ve bir başka komşunun 3 gün önce Y.G'den küfürlü konuştuğu için şikayetçi olduğu, Y.G. ile Taşkaner arasındaki tartışmanın da küfürlü konuşmadan dolayı çıktığı öne sürüldü.
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