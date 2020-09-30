Kanal İstanbul Projesi İstanbul’un sonu olur

CHP’li Ali Öztunç, İstanbul Küçükçekmece Gölü’nden başlayıp, Karadeniz’de Sazlıdere Barajı’na kadar uzanan yaklaşık 45 kilometrelik güzergahta yapılacağı duyurulan proje ile İstanbulluların yaşam hakkının gasp edileceğini belirtti.

İktidarın, vatandaşları ve yerel yönetimleri gelişen bu sürece dahil edilmediğini belirten Öztunç, “AKP İktidarı, yurttaşları, sivil toplum örgütlerini, yerel yönetimleri sürece katmadan, üstten inme kararlarla bu projeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Ankara’da planlar yapılıp İstanbul’un ekolojisi, doğası ve coğrafyası bozulmak isteniyor. İstanbul makasla kesilir gibi kesilmek isteniyor” dedi. Sözcü'de yer alan haberde Öztunç, bakanların, süreci hızlandırmak adına her türlü hukuka aykırı hareket ettiğini de belirtti.

Konularıyla ilgili birçok bilim insanlarından da görüş alan Öztunç, “Kanal İstanbul” projesi” uygulanırsa yaşanacak olumsuzlukları şöyle sıraladı:

– Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı’nın yok edilmesi nedeniyle yıllık iyi senaryoda 70 milyon m3, kötü senaryoda 427 milyon m3 içme suyu yok olacak, İstanbul susuzluk yaşayacaktır.

– Marmara Denizi biterek, çürük yumurta gibi kokacak ve Karadeniz ekosistemi çökecek.

– Toplam 5 bin hektarlık orman alanı yok olacak. Kanal projesi gerçekleşirse en az 400 bin ağaç kesilme tehlikesi altında.

– 20 bin futbol sahası kadar tarım alanı yok olacak. 30 bin kişilik tarımsal istihdam fırsatı, 136 milyon m2 tarım alanı heba edilecek.

– Mera ve otlak alanların yok edilmesi, hayvancılığı da bitirecek.

– İmar ve yapılaşma dolayısıyla nüfus artışı olacak. Kanal projesinin etki alanında 9 ilçe, 19 mahalle, 316 bin mevcut nüfus bulunmaktadır. Bölgeye 1 milyon 200 bin yeni nüfus gelecek.

