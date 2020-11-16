Kanal İstanbul bölge sakinlerine soruldu: Kanal İstanbul nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehre ihanet projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul projesini bölgede en çok etkileneceklerin başında olan Yeniköy sakinlerine sordu.

İBB TV muhabiri Ebru Keser'in mikrofon uzattığı Yeniköylüler, Kanal İstanbul'un İstanbul'a olumlu bir şey getirmediğini savundu. Yeniköy sakini Nurettin Sakin, "Eski 10-15 ton araka bezelye çıkardı şimdi artık havaalanı bir kısım yerleri istimlak etti. Oralarda tarım yapılamıyor. O yüzden şuanda bezelye ve fasülye tarımı bitti. Kanal İstanbul yapılırsa her şeyin tarımı biter. Şuanda 2500 kilo karpuzum var. 10 dönüme yakın ekili karpuzum var. Bugün için kanal yapılırsa orası bile gidiyor." dedi.

Kanal İstanbul nedir??Merak ediyorsanız izleyin⤵️https://t.co/OYbtlncBySpic.twitter.com/PJkCycu4Pz

— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 16, 2020

Kanal İstanbul ile ilgili konuşan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün "Asrın çılgın projesi aslında İstanbul'u depreme hazırlamaktır. İstanbul'un şuan en büyük sorunu şuan İstanbul'daki insanların sağlıklı, güvenli konutlarda yaşayabilmesidir ve eğer böylesine 140 milyar ve daha çok aslında bahsedilen bir bütçe varsa İstanbul'daki yapı stokunun hızla yenilenmesi ve İstanbul'un depreme hazırlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul nedir??Merak ediyorsanız izleyin⤵️https://t.co/OYbtlncBySpic.twitter.com/PJkCycu4Pz pushfn('ads'); — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 16, 2020

