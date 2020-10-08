Kanada’da tek kullanımlık plastikler yasaklanıyor!

Kanada'nın Çevre Bakanı Jonathan Wilkinson Gatineau, Que'deki Kanada Tarih Müzesi'nde yaptığı açıklamada 2019'da seçim vaadi olarak sunulan tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması yönündeki kararın 2021'de uygulamaya koyulacağını duyurdu.

Yasaklanacakların listesini açıklarken uygulamanın detaylarına değinen Bakan Wilkinson, "Yasak yürürlüğe girdiğinde işletmeler yeniden kullanılabilir plastik ürünler yerine kağıt poşetler gibi alternatifler sunacak. Şu anda marketten tek kullanımlık plastik poşet olmadan çıkmanın zor olduğunu biliyorum. Geri dönüşüm yoluyla daha fazla plastiği tutmak için marketler, endüstri liderleri, iller ve bölgeler ile birlikte çalışacağız" dedi.



Kanada'da insanların evde yemek yapmak yerine dışarıdan sipariş vermesi nedeniyle tek kullanımlık ürünlerin alternatiflerinin nasıl olacağı ve küçük işletmelerin değişimi nasıl idare edeceği sorulduğunda ise Wilkinson, hükümetin halihazırda piyasada bulunan çevre dostu alternatifleri olan ürünleri kullanmanın önemli olduğunu söyledi.



Kanada'nın yemek hizmeti endüstrisini temsil eden ve kar amacı gütmeyen bir kurum olan Restaurants Canada ise personelin ve müşterilerin sağlığını, güvenliğini korumak için tek kullanımlık ürünlere işletmeler tarafından rağbetin arttığını, Covid-19 kriziyle birlikte tek kullanımlık ürünlere talep olduğunu belirtti.

Yeni uygulamayla birlikte hükümetin 2030'a kadar sıfır plastik atığa ulaşmak için kullanımdan kaldıracağı ürünlerin yanında kullanılacak diğer plastik ürünlerin olabilecek en az miktarda geri dönüştürülmüş malzemeler içereceği belirtiliyor. 2021'de kullanımdan kaldırılacak olan tek kullanımlık ürünler ise market poşetleri, pipetler, 6'lı satılan içeceklerdeki plastik başlıklar, plastik çatal ve bıçaklar olarak açıklandı.

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