Kanada'da Fransız şirketinin bütün çalışanları rehin alındı

Reuters haber ajansı tarafından aktarılan habere göre Kanada'nın Montreal kentinde Ubisoft çalışanları rehin alındı.

Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edilirken Montreal Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polis ekiplerinin operasyonu devam ediyor. Vatandaşlar bu bölgeden uzak dursun" dedi.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alırken, çevredeki sokaklar kapatıldı.

Ubisoft Sözcüsü Heather Steele Reuters'e yaptığı açıklamada ise "Olayın ciddiyetinin farkındayız ve Montreal'deki yetkililerle temas halindeyiz" diye konuştu.

Yetkililer tarafından olaya ilişkin başka bir detay paylaşılmadı.

