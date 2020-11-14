Kanada'da Fransız şirketinin bütün çalışanları rehin alındı
Kanada'daki Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Montreal'deki binasında çalışan onlarca kişi çatı katında esir alındı.
GÜNDEM 14.11.2020, 00:18
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Reuters haber ajansı tarafından aktarılan habere göre Kanada'nın Montreal kentinde Ubisoft çalışanları rehin alındı.
Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edilirken Montreal Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polis ekiplerinin operasyonu devam ediyor. Vatandaşlar bu bölgeden uzak dursun" dedi.
Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alırken, çevredeki sokaklar kapatıldı.
Ubisoft Sözcüsü Heather Steele Reuters'e yaptığı açıklamada ise "Olayın ciddiyetinin farkındayız ve Montreal'deki yetkililerle temas halindeyiz" diye konuştu.
Yetkililer tarafından olaya ilişkin başka bir detay paylaşılmadı.
Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edilirken Montreal Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polis ekiplerinin operasyonu devam ediyor. Vatandaşlar bu bölgeden uzak dursun" dedi.
Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alırken, çevredeki sokaklar kapatıldı.
Ubisoft Sözcüsü Heather Steele Reuters'e yaptığı açıklamada ise "Olayın ciddiyetinin farkındayız ve Montreal'deki yetkililerle temas halindeyiz" diye konuştu.
Yetkililer tarafından olaya ilişkin başka bir detay paylaşılmadı.
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