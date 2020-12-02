Kan stokları alarm veriyor! Kızılay Başkanı'ndan vatandaşlara çağrı
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan stoklarında yaşanan sıkıntı nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulundu.
GÜNDEM 02.12.2020, 23:57
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan stoklarında yaşanan sıkıntılardan ötürü önemli bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan ulusal kan stoklarında ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Kınık, vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:
"Ulusal Kan Stoklarımız azaldı. Pandemi nedeni ile artan Kan ve Plazma ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışı almamız gerekiyor. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi 'Kan Bağışı'na davet ediyoruz."
?ÖNEMLİ DUYURU RT LÜTFEN?Ulusal Kan Stoklarımız azaldıPandemi nedeni ile artan Kan ve Plazma ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışı almamız gerekiyor. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi Kan Bağışına davet ediyoruz.Randevu için⬇️ https://t.co/cP872qIcTi pic.twitter.com/UAwsYAyaKS
— Dr Kerem Kınık (@drkerem) December 2, 2020
?ÖNEMLİ DUYURU RT LÜTFEN?Ulusal Kan Stoklarımız azaldıPandemi nedeni ile artan Kan ve Plazma ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışı almamız gerekiyor. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi Kan Bağışına davet ediyoruz.Randevu için⬇️ https://t.co/cP872qIcTi pic.twitter.com/UAwsYAyaKS — Dr Kerem Kınık (@drkerem) December 2, 2020 pushfn('ads');
Sosyal medya hesabı Twitter'dan ulusal kan stoklarında ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Kınık, vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:
"Ulusal Kan Stoklarımız azaldı. Pandemi nedeni ile artan Kan ve Plazma ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışı almamız gerekiyor. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi 'Kan Bağışı'na davet ediyoruz."
?ÖNEMLİ DUYURU RT LÜTFEN?Ulusal Kan Stoklarımız azaldıPandemi nedeni ile artan Kan ve Plazma ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışı almamız gerekiyor. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi Kan Bağışına davet ediyoruz.Randevu için⬇️ https://t.co/cP872qIcTi pic.twitter.com/UAwsYAyaKS
— Dr Kerem Kınık (@drkerem) December 2, 2020
?ÖNEMLİ DUYURU RT LÜTFEN?Ulusal Kan Stoklarımız azaldıPandemi nedeni ile artan Kan ve Plazma ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışı almamız gerekiyor. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi Kan Bağışına davet ediyoruz.Randevu için⬇️ https://t.co/cP872qIcTi pic.twitter.com/UAwsYAyaKS — Dr Kerem Kınık (@drkerem) December 2, 2020 pushfn('ads');
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