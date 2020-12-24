Kan donduran cinayetin sırrı çözüldü! Genç Ahmet'i böyle öldürmüşler
Fırında çalışan Ahmet Çınar, sokak ortasında karşılaştığı daha önceden tanıştığı ve aralarında husumet olan A.A. ve M.Ü ve 3 arkadaşı tarafından saldırıya uğradı.
GÜNDEM 24.12.2020, 20:37
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22 Aralık'ta Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. Fırında çalışan Ahmet Çınar, sokak ortasında karşılaştığı daha önceden tanıştığı ve aralarında husumet olan A.A. ve M.Ü., arkadaşları M.C.E.(14), S.A.(14), M.A.(14) ve Ali Furkan Gürbüz (20) ile karşılaştı.
Yaşanan tartışmanın ardından A.A. ve M.Ü. bıçakla saldırdı. Sırtından 3 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Çınar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Saldırganlar da olay yerinden kaçtı.
Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mobesse kameralarından şüphelilerin 9 ayrı suçtan kaydı bulunan A.A. ve 14 suçtan kayı olan M.Ü. ile arkadaşları 9 suçtan kaydı olan M.C.E., 7 suçtan S.A., M.A. ve 5 suçtan A.F.G. olduğunu belirledi. 6 kişi kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Suçunu itiraf eden şüphelilerden M.Ü., ifadesinde ''Ahmet Çınar ile mahalleden tanışırdık. Ahmet yaklaşık 3 ay önce bize küfür etmişti. Bizde olay günü Ahmet'in bir etli ekmek fırınında işe başladığını öğrendik. Etli ekmek fırınını arayarak sipariş verdik. Bize etli ekmek getiren Ahmet Çınar'ı burada bıçakladık” dediği öğrenildi.
6 kişi dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yaşanan tartışmanın ardından A.A. ve M.Ü. bıçakla saldırdı. Sırtından 3 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Çınar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Saldırganlar da olay yerinden kaçtı.
Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mobesse kameralarından şüphelilerin 9 ayrı suçtan kaydı bulunan A.A. ve 14 suçtan kayı olan M.Ü. ile arkadaşları 9 suçtan kaydı olan M.C.E., 7 suçtan S.A., M.A. ve 5 suçtan A.F.G. olduğunu belirledi. 6 kişi kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Suçunu itiraf eden şüphelilerden M.Ü., ifadesinde ''Ahmet Çınar ile mahalleden tanışırdık. Ahmet yaklaşık 3 ay önce bize küfür etmişti. Bizde olay günü Ahmet'in bir etli ekmek fırınında işe başladığını öğrendik. Etli ekmek fırınını arayarak sipariş verdik. Bize etli ekmek getiren Ahmet Çınar'ı burada bıçakladık” dediği öğrenildi.
6 kişi dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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