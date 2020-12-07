Kamyonla otomobil feci şekilde çarpıştı! Aynı ailede iki kişi öldü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Z.Ç'nin kullandığı kamyonun rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni boşalan kamyon, karşı yönden gelen Serkan Çay'ın kullandığı otomobilin üzerinden geçerek yine karşı yönden gelen Z.G'nin kullandığı otomobile çarpıp devrildi.



Kazada sürücü Serkan Çay ve otomobilde bulunan annesi Fatma Çay olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı.



Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

