Kamyonla işçi servisi çarpıştı! 1 ölü 14 yaralı
Ergene'de hafriyat yüklü kamyonla işçi servisi çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
GÜNDEM 19.10.2020, 06:49
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla işçi servisinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Durdu Ş'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyonla Bilgi Doğrular yönetimindeki işçi servis minibüsü Misinli Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışma sonucu devrilen minibüste bulunan işçilerden Seyhan Can hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 13 işçi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Can'ın cenazesi incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Durdu Ş'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyonla Bilgi Doğrular yönetimindeki işçi servis minibüsü Misinli Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışma sonucu devrilen minibüste bulunan işçilerden Seyhan Can hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 13 işçi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Can'ın cenazesi incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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