Kamuya atanması gereken mimarların yerine başka kişiler mi atanıyor?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İstihdam edilmeyi bekleyen mimarlar hakkında TBMM Başkanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Karaduman, "KPSS’de yüksek puanlar alan Mimarların kamuda istihdam edilme sayıları her sene azalmaktadır. Kamuda istihdam edilen Mimar sayısı merkezi atamayla son iki yılda 44 kişiye kadar geriledi." dedi.



Murat Kurum'a 4 soru yönelten Abdulkadir Karaduman yazılı önergesinde, "Bu ülkenin geleceğinin inşa edilmesinde etkin rol alacak olan Mimarlar kamuda istihdam edilmeyi bekliyor. Bu dönemde Mimarlara olan ihtiyacın artması beklenirken KPSS’de yüksek puanlar alan Mimarların kamuda istihdam edilme sayıları her sene azalmaktadır. Kamuda istihdam edilen Mimar sayısı merkezi atamayla son iki yılda 44 kişiye kadar geriledi. Mimarlar, açılan teknik kadrolarda göz ardı edilmekte ve bu durumun devam edeceği endişesi ile gelecek kaygısı yaşamaktadırlar." ifadelerini kullandı.



"Mimarlar, aldıkları 2020 KPSS puanlarıyla mesleklerini ilgilendiren konularda onlara kadro açılmasını ve bu sayede devlet kademesinde görev almayı beklemektedir." diyen Karaduman, şu soruların cevabını istedi:

1. Son iki yılda kamuda istihdam edilen Mimar sayısının 44 kişiye kadar düşmüş olmasının sebebi nedir?

2. Bakanlığınız ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan Mimar sayısı toplamda kaçtır? 2020 ve 2021 yıllında toplamda kaç yeni Mimar istihdam edilecektir?

3. Bakanlığınız Mimarların istihdam sorununu çözebilmek amacıyla hangi çalışmaları yürütmektedir? Mimarların görev yapması gereken kadrolara farklı branşlardan kişilerin istihdam edildiği iddiaları doğru mudur?

4. Bakanlığınız hem Mimarların istihdam sorununu çözmek hem de imar, restorasyon ve peyzaj gibi çalışmaların uygun bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Belediyelerle gerekli iletişim ve koordinasyon çalışmalarını yürütmekte midir?

