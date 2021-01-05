Kamuya artık o marka araç satın alınmayacak: İşte Ankara'nın cevabı

Alman Volkswagen şirketi, geçen temmuz ayında Manisa'ya kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçtiğini açıklamıştı. Şirket açıklamasında 1 milyar euro yatırım ile kurulması planlanan projenin iptal edilmesine "koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan talep düşüklüğünü" gerekçe göstermişti.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in tepe yöneticisi (CEO) Herbert Diess, Türkiye’de kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçme nedenlerinden birisinin ülkedeki siyasi durum olduğunu itiraf etmişti.

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Volkswagen şirketinin (VW), Türkiye’de otomobil fabrikası kurma kararını iptal etmesinin ardından hükümetin refleksini yazdı.

Çelik yazısında aldığı duyumu aktardı ve, “Ankara’dan aldığım duyum, bundan sonra kamuyla ilgili satın alma ve kiralama operasyonlarında makam otomobili olarak Volkswagen Passat’ın tercih edilmeyeceği yönünde.” ifadelerini kullandı. Hakan Çelik’in, ‘Kamu kurumlarına Passat uyarısı gitti’ başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle;

“Volkswagen (VW), Türkiye’de otomobil fabrikası kurma kararını uzun değerlendirmelerin ardından kısa süre önce iptal etmişti. Alman şirketinin Manisa’da kurduğu şirketi tasfiye etmesiyle konu tamamen kapanmış oldu. Otomotiv sektörünü neredeyse 35 yıldır yakından takip ediyorum. Bu meseleyi en başından beri izleyen ve yatırımın kesinlikle geleceğine inanmış bir insan olarak benim üzüntüm de büyük.

Şirket, Türkiye’ye gelmek yerine 1 milyar Euro’luk yatırımla Slovakya’daki fabrikasını büyütme kararı aldı. Volkswagen, Slovakya fabrikasında yeni Passat ve Skoda Superb modellerini üretmeyi planlıyor.

İşin ilginç yanı Türkiye dünyada en fazla Passat ve Superb satılan ülkelerin başında geliyor. Passat, devlet kurumları ve kamu tarafından da en fazla kullanılan araçlar arasında. VW’nin bu kararıyla Türkiye, Alman şirketinin sadece pazarı olmaya devam edecek.

Ankara’dan aldığım duyum, bundan sonra kamuyla ilgili satın alma ve kiralama operasyonlarında makam otomobili olarak Volkswagen Passat’ın tercih edilmeyeceği yönünde. Bunun yerine Türkiye’de üretimi olan Toyota, Renault gibi markaların ürünlerinin incelenmesi istenmiş.”

