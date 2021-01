Kamunun kanayan yarası sözleşmeli personel

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, sözleşmeli personelin bir an evvel kadroya geçirilmesi çağrısını yineleyerek, gelirde adaletin sağlanması gerektiğini söyledi. Tufanoğlu ayrıca 3600 ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade etti.



Tufanoğlu, kamudaki sorunlarına karşı kamu görevlilerinin taleplerini dile getirdi. Kamuda 400 bin sözleşmeli çalışanın bulunduğunu ifade eden Tufanoğlu, “Memur-Sen olarak kamuda 4A ve 4D olmak üzere iki farklı istihdam türü olsun istiyoruz. Kadrolu kamu görevlisi ve kadrolu kamu işçisi. Ancak istihdam türü fazlalaştıkça kamuda çalışma barışı bozuluyor. Özlük hakları bakımından adaletsizlikler oluşuyor. Tekrar ifade etmek istiyorum ki, sözleşmeliler kadroya geçirilmelidir. Bu kamunun kanayan yarasıdır” dedi.



3600 ek gösterge hakkında da açıklamalarda bulunan Tufanoğlu, “3600 ek gösterge, kamuda çeşitli alanlarda çalışanların ek göstergesini ifade etmektedir. Çalışanlarımız, emeklilikte ciddi anlamda bu göstergeden faydalanıyor. Emekli olmaları halinde ücretlerinde farklılık meydana geliyor” ifadelerini kullandı.



Seçimlerden önce bazı meslek grupları için 3600 ek göstergeden yararlanılacağına dair açıklamaların olduğunu belirten Tufanoğlu, aradan geçen 2 yılda hala çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Tufanoğlu, “Memur-Sen olarak şunu ifade ediyoruz; burada yapılan düzenleme bir tarafı sevindirirken diğer tarafı küstürmesin. Bütün kamu görevlilerini kapsayacak bir düzenleme yapılsın. Kamu görevlilerini üzmeyecek, hepsini mutlu edecek daha adil, daha şeffaf bir düzenleme olsun istiyoruz” diye konuştu.

Mehmet Fahri ÖZKAN / ANKARA