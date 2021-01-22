Kamunun borcu yüzde 41 arttı

Bültende 2020 yılında kamu borç stokunda yüzde 41 oranında arttığı ve bu durumun kamuda 2021 yılı için “alarm zillerinin” çalmasına neden olacağı vurgulandı.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) tarafından her ay hazırlanan “Sanayinin Sorunları” bülteninin Aralık ayı sonuçlarında kamudaki açıklıklar ve büyüyen borç stoku dikkat çekilerek, 2020 yılında borç stokunda yüzde 41’e varan artışın yaşandığı kaydedildi. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında, 2020 yılında salgının da etkisiyle ekonomik dalgalanmaların, genel devlet açığını genişlettiği belirtilen bültende, “Merkezi bütçe harcamaları 2019’a göre yüzde 20’nin üstünde artarken gelirlerdeki artış yüzde 17,6’da kaldı ve bütçe açığı da 2019’da yaklaşık 125 milyar TL iken 2020’de 173 milyar TL’ye yaklaştı ve yüzde 38 arttı. Devlet maliyesinin bel kemiğini oluşturan merkezi bütçede kara delik büyüdü. 2020 sonunda verilen 173 milyar TL’ye yakın açık, genel devlet açıklarının dörtte üçüne yakın” denildi.



Bültende kamudaki en önemli kara deliğin ise kamu-özel iş birliği üstlenen şirketlere verilen taahhütler olduğu kaydedildi. “Bu şirketlere sözleşme süresince (çoğu 25 yıl boyunca) taahhüt edilen 156 milyar dolarlık hizmet-enerji alım taahhütleri, ciro garantileri, merkezi bütçeye ağır yükler getirmenin yanı sıra devleti, bu firmaların yaptıkları 20 milyar dolara yakın dış borçları üstlenmek zorunda bırakıyor” denilerek yap-işlet-devret modelinin kamunun üzerine yüklediği külfet gözler önüne serildi.

