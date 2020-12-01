Kamuda mesai, 6 saate düştü

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun görüldüğünü aktardı.

Kıratlı, kamuda çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan açıklamada şunlar kaydedildi:



Kamuda çalışma saatlerine ilişkin açıklama... pic. twitter.com/LkGyp2u7bH

— Metin Kıratlı (@MetinKiratli01) November 30, 2020



COVID-I9 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; 02.12.2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

Kamuda çalışma saatlerine ilişkin açıklama... pic. twitter.com/LkGyp2u7bH pushfn('ads'); — Metin Kıratlı (@MetinKiratli01) November 30, 2020

