Kamuda istihdam için ikinci hak istiyorlar

Yetiştirme yurtlarında yetişenlerin 18 yaşından sonra kamuda istihdam edilmelerinden sonra yaşadıkları sıkıntılar yüzünden görevlerine devam edemeyenlere ilişkin ikinci bir hak verilmesi istendi. Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği (YADER) Genel Başkanı Salih Çetin, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren gençlere bir el daha uzatılmasını istedi.



2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda 2014 yılında yapılan düzenleme sayesinde ortaya çıkan bir kerelik istihdam hakkı müstafi olarak ortada kalan çocukların hayatını etkilediğini vurgulayan Çetin, “Birçok kardeşimizin maddi durumu olmadığından, zorlukla yaşamaktalar, sosyal risklerle karşılaşmaktalar, çok üzücü nedenlerle memuriyetten müstafi sayılanlar bulunmaktadır. Bir kereye mahsus kamuda istihdam hakkı talep ediyorlar” şeklinde konuştu.



Yetiştirme yurdunda, devlet korumasında yetişen gençlere ilişkin kamu istihdamında yaşanan birçok sorun olduğunun altını çizen Çetin, gençlerin kamuya atama haklarının bulunduğunu ama 18 yaşından önce herhangi bir sebeple devlet korumasından ayrılanların kamuya atama haklarının olmadığını veya kamuya atanıp, uyum sağlayamadığı için işinden ayrılanların tekrar kamuya girme haklarının olmadığının altını çizdi ve bu hakkın verilmesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Fahri ÖZKAN / ANKARA

