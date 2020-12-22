“Kamuda helal belgeli ürünler zorunlu olmalı”

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, “Kamu ihale mevzuatında düzenleme yapılarak, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, Belediyeler vb. kamu kurum ve kuruluşlarının halka dağıttığı gıda yardımları ile aşevi hizmetlerinde helal belgeli ürünlerin tercih edilmesi yasal bir zorunluk haline getirilmelidir” dedi.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından online olarak düzenlenen, “Kamu alımlarında ve kamunun temin ettiği yemek hizmetlerinde helal belgeli gıda” temalı komite toplantısına Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk de katıldı. Öztürk, helal ürünlerin insan hayatı için ne denli önemli olduğunu bildiklerini ve bu bilincin yerleşmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemekhanelerde helal sertifikalı ürünlerin kullanılmasına öncelik verilmesinin önemli kazanımlarından biri olduğunu” ifade etti.



Öztürk, ülkemizde gıdaların helal olmasına yönelik herhangi bir düzenlemenin bulunmadığının altını çizerek, “Kur’an-ı Kerim’de, ‘Ey insanlar, yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin’ denilmek suretiyle yiyip içtiklerimizin helal ve temiz olması emredilmiştir. Ülkemiz gıda mevzuatı incelendiğinde, gıdaların hijyenik ve temiz olmasına, yani hijyen kurallarına ve insan sağlığına uygun olarak üretilmesine yönelik düzenlemeler bulunduğu görülmektedir. Ancak, gıdaların helal olmasına yönelik herhangi bir düzenleme maalesef bulunmamaktadır” dedi. Ülkemiz mevzuatına göre gıdalarda birçok katkı maddesinin kullanılabildiğinin altını çizen Öztürk, “Kullanımına izin verilen katkı maddelerinin büyük çoğunluğu ülkemize ithal olarak gelmektedir. Maalesef çoğu katkı maddesinin kaynağına ve hangi şartlarda üretildiğine dair de yeterince bilgi edinememekteyiz. Dolayısı ile bu durum, söz konusu ürünlerin helal olup olmadığı konusunda insanlarda çok büyük şüphe uyandırmaktadır” dedi.



Memur-Sen tarafından toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara sunulan yemeklerde helal sertifikalı ürünlerin kullanılması yönünde bir hükmün geçerli olduğunun altını çizen Öztürk, “Kamu ihale mevzuatında düzenleme yapılarak, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, Belediyeler vb. kamu kurum ve kuruluşlarının halka dağıttığı gıda yardımları ile aş evi hizmetlerinde helal belgeli ürünlerin tercih edilmesi yasal bir zorunluk haline getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Fahri Özkan

