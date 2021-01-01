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Kamu çalışanlarının ikramiye ödemeleri belli oldu
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödeme tarihi belli oldu.
GÜNDEM 01.01.2021, 03:03
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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiyelerin ilk yarısı 29 Ocak'ta ödeneceği açıklandı.
İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek.
Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak.
İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek.
Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak.
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