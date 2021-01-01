Kamu çalışanlarının ikramiye ödemeleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiyelerin ilk yarısı 29 Ocak'ta ödeneceği açıklandı.

İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek.

Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak.

