Kamu çalışanlarına pandemi ikramiyesi talebi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, pandemi sürecinde bütün zorluklara katlanan kamu çalışanları için “pandemi ikramiyesi” talebinde bulunarak, “Bu zor süreçte her türlü fedakârlığı yapıp tüm cefaları çeken; hatta iznini bile kullanamayan kamu görevlilerinin bu ağır yükünün karşılığı ‘pandemi ikramiyesi’ olarak telafi edilmelidir” dedi.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), yaklaşık bir yıldır tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 hastalığı ve beraberinde gelen pandemi süreci hakkında kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapor hakkında konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Neredeyse yüz yıldır insanlık bu kapsamda büyük bir salgın ile karşılaşmadı. Pek çok alışkanlığımız, değişmez dediğimiz kurallarımız değişti. Bu değişim kamu alanında da fazlasıyla etkisini gösterdi. Bu zor süreçte her türlü fedakârlığı yapıp tüm cefaları çeken; hatta iznini bile kullanamayan kamu görevlilerinin bu ağır yükünün karşılığı ‘pandemi ikramiyesi’ olarak telafi edilmelidir” dedi.



Pek çok soruna değinilen raporda, sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Yazgan, “Yaşanan sorunlarla birlikte çözüm önerilerinin sunulduğu Büro Analiz ile kamu görevlilerinin sorunlarının röntgenini çektik. Bu vesile bir kez daha pandemi döneminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalara şifa diliyorum. Görevi başında koronavirüs olan ve hayatını kaybeden kamu görevlilerinin şehit sayılması teklifimizin özellikle ve hassasiyetle değerlendirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

