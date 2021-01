Kamu bütçesini zorlu günler bekliyor

İşsizlikten enflasyona, kamu bütçesinden ekonomik büyümeye kadar birçok göstergenin ele alındığı raporda önemli veriler paylaşıldı.



Saadet Partisi, Ekonomik Kalkınma Politikalar Kurulu tarafından hazırlanan ‘Temel Ekonomik Göstergeler’ raporu ile Türkiye ekonomisinin fotoğrafını çekti. Ekonominin tüm başlıklar ile ele alındığı raporda, önemli veriler kaydedildi.



Türkiye ekonomisinin 2020 yılında sınırlı bir daralma veya yataya yakın bir büyüme performansı gerçekleştirdiği belirtilen raporda, “Ekonomik büyüme açısından gelecek döneme ilişkin en temel belirsizlik, söz konusu tedbir ve kısıtlamaların ne kadar süreyle ve ne şiddette uygulanacağıdır. Salgının etkisinin devam etmesi ve salgınla mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerin sürdürülmesi veya genişletilmesi durumunda, büyümenin düşük düzeyde gerçekleşeceğini söylemek yanlış olmayacaktır” denildi.

Kamu harcamalarında yaşanan artışa da dikkat çekilen raporda, “2019 yılı itibarıyla kamu kesimi tarafından yapılan cari harcamalar, 131.350.060 bin TL borçlanma gereği ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte, 2020 yılı için borçlanma gereğinin 293.851.730 bin TL olacağı öngörülmektedir” denilerek, bu durumun kamu bütçesinin zorlu günler geçireceğinin habercisi olduğu kaydedildi.



2020 yılında yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşın çareyi banka kredilerinde aradığının altı çizilen raporda, 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla 819.312 milyon TL tüketici kredisi kullanıldığı kaydedildi. Raporda takibe düşen kredi ve kredi kartı borç tutarları ile ilgili verilere de yer verildi. Buna göre takibe düşen tüketici kredisi ve bireysel kredi kartı borç tutarı 18.715 milyon TL oldu.



Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından birinin yüksek enflasyon olduğu belirtilen raporda, enflasyonla mücadele kapsamında daha etkin ve acil önlemler alınması gerektiğinin altı çizildi. Çalışanların ve emeklilerin buna karşı korunması gerektiği ifade edilen raporda, “Memur ve asgari ücretlilerin enflasyon artışına karşı korunması gereklidir. Satın alma güçleri düşen emeklilerin korunması için de aylıklara yapılacak zamma ilave olarak kira, gıda, yakacak gibi konularda emeklilere destek sağlanması ve bu çerçevede gerçek enflasyon karşısında aylıkların erimemesine yönelik ilave tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.



Raporda, ekonomimizin bir diğer kronik sorunu olan işsizlik ile ilgili de önemli değerlendirmelere yer verildi. TÜİK tarafından 15-24 yaş grubundaki gençlerin işsizlik oranının yüzde 24,9 olarak açıklanması ile ülkemizde her dört gençten birinin işsiz olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi. Ancak TÜİK tarafından genel işsizlik oranının yüzde 13 olarak gösterilmesinin gerçeği yansıtmadığı ve sınırlı bir veri olduğu belirtilen raporda, “Yalnızca genel işsizlik oranı üzerinden işsizliğin düşüş eğilimde olduğu yönde değerlendirme yapmak yerine, daha gerçekçi bir analiz yapabilmek için iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve istihdamdan elde ettikleri fayda düzeyi sınırlanan kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden faydalanan kişiler de dikkate alınarak geniş kapsamlı işsizlik verisi ortaya konulmalıdır” ifadelerine yer verildi.



Kamu bütçesinin de ele alındığı raporda şunlar kaydedildi: “2020 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe gelirleri 822 milyar 188 milyon TL ve bütçe giderleri ise 931 milyar 934 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, söz konusu dönemde kamu bütçesi 132 milyar 053 milyon TL açık vermiştir. Bununla birlikte, aynı dönem itibarıyla faiz dışı açık 2 milyar 980 milyon TL’dir.”



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine atıfta bulunularak kurulan ve kapanan şirket sayılarına da yer verilen raporda, “2020 yılının ilk on bir ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında yüzde 21,75, kurulan kooperatif sayısında yüzde 31,66, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 30,78 oranında artış gözlenmiştir. Buna karşılık, 2020 yılının ilk on bir ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 11, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,39 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,18 oranında azalış ortaya çıkmıştır” bilgilerine yer verildi.



